Итак, 14 декабря на торги выставили 100% акций предприятия со всемирно известным именем «Массандра». Информация о сделке мгновенно разлетелась по всей России. Однако цимус кроется в подробностях. Собственность Российского Императорского дома, одно из главных винодельческих объединений Советского Союза, «Массандра» никогда не была частной лавочкой. Хотя бы потому, что слишком велики ее масштабы. Здесь достойно принимали лидеров страны, от Иосифа Сталина до дорогого Леонида Ильича. Сам Владимир Владимирович не раз отмечал, что предпочитает массандровское «Столовое красное Алушта». Впервые Путин дегустировал это вино урожая рокового 1991 года с Леонидом Кучмой, а уже после «Крымской весны» поил коллекционным ялтинским хересом друга Берлускони.

Тогда и появился бренд ФГУП «Производственно-аграрное объединение Управления делами Президента Российской Федерации», слишком быстро забытый. Согласно сведениям официального сайта по проведению торгов, к нынешнему аукциону были допущены две фирмы. Остальные как бы не успели вовремя подать заявки. Первым названо московское ООО «Эстейт Групп», зарегистрированное лишь полтора месяца назад, причем с уставным капиталом в смешные 10 тысяч рублей. Кстати, еще не так давно гендиректор этой конторы некто Александр Волошин руководил риэлтерской фирмой в Северной столице.

Куда серьезней оказался второй претендент — компания «Южный проект», тоже из Санкт-Петербурга и на 99,9% принадлежащая АО «Акционерный банк „Россия“». Остается уточнить, что главными акционерами данного финансового учреждения являются Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ролдугин, Николай Шамалов, Михаил Шеломов и Татьяна Свитова. Именно Ковальчука, Тимченко и других земляков Владимир Путин называл «хорошими знакомыми, друзьями», за которых ему не стыдно.

Это можно назвать совпадением, но ровно три года назад «Южный проект» приобрел полный пакет акций завода игристых вин «Новый Свет» на юго-востоке Крыма. Стоимость сделки составила 1,55 млрд рублей. Документы подписывал сам владелец «России» Юрий Ковальчук. Уровень приобретения становится понятным, если знать, что шампанское производство «Нового Света» основано князем Львом Голицыным, впоследствии его собственником стал российский император Николай II.

Стартовую цену нынешнего аукциона по «Массандре» объявили в 5,3 млрд «деревянных». Окончательный ценник продажи составил 5,327 миллиарда. То есть, по факту никто не торговался, одним махом забрав десяток винодельческих заводов, уникальную винотеку, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса, а главное, более пяти тысяч гектаров земли Южного берега Крыма. Для сравнения, самый дорогой пентхауз на московском рынке оценивался в 7 миллиардов рублей. Ну а стоимость одной сотки на ЮБК и в нынешнюю пандемию не опускается ниже 8−10 тысяч долларов США. Даже если перемножить пять тысяч гектаров на «скидочные» 5 тыс. у.е. за сотку — гешефт вчерашней крымской сделки получается просто ошеломительный.

«Массандра» может считаться историческим пунктом № 3 для по-настоящему царского списка питерских приобретений. Напомним, после покупки «Нового Света» подконтрольные банку «Россия» компании занялись одним из крупнейших производителей тихих вин — брендом «Инкерман» в Севастополе.

Совладелец знаменитого Инкерманского марочного завода, украинский олигарх из Днепра Валерий Шамотий дал согласие на совместный бизнес с личными друзьями президента России. Если конкретней, речь шла о холдинге «Inkerman International», куда входят винзаводы Инкермана, соседнего Бахчисарая и прибрежные виноградные хозяйства «Черноморец» и «Качинский+». Официальным собственником всех этих активов считалась шведская фирма, а ее главный бенефициар и член совета директоров «Inkerman International AG» — г-н Шамотий. Он же глава «Первого национального винодельческого холдинга» Украины.

Как известно, в 2014-м правительство Республики Крым национализировало больше 130 компаний полуострова, до того четверть века принадлежавших Украине. В том числе под российский контроль перешли винодельческие производства «Магарача» и «Массандры», завод «Новый Свет» и многие другие. Однако, в отличие от других украинских активов, «Инкерман» чудесным образом избежал крымской национализации. И фамилии миллиардера из Днепра почему-то нет в списке физических лиц, против которых Кремль ввел экономические санкции.

Чтобы урегулировать коммерческий конфликт с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, почетный гость Валерий Шамотий лично отпраздновал Хануку в городе русских моряков. Хотя тогда севастопольская сделка с «Южным проектом» окончательно не была завершена — якобы из-за несогласованности позиции шведских акционеров. Что вовсе не помешало процветанию широчайшей линейки инкерманских вин на отечественном рынке.

Сейчас объявлено, что Инкерманский завод марочных вин перешел в собственность частного предпринимателя, отставного полковника Валерия Захарьина. Но независимые крымские эксперты называют подлинным бенефициаром банк «Россия». Мол, схема с Захарьиным возникла, чтобы окончательно и без проблем выкупить предприятие у прежних владельцев. В любом случае Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко" не страшны новые западные санкции. Они давно и активно работают в Крыму, а теперь, буквально за гроши забирая «Массандру», получают статус сверхмощных игроков в отечественном виноделии.

Респектабельное винное хозяйство «Alma Valley» под Бахчисараем называют собственностью структур председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. Винодельня «Château Côtes de Saint-Daniel» в Гурзуфе почти родная для президента «Лукойла» Вагита Алекперова. И подобных примеров уже много. В ответ за продажу «Массандры» официальный Киев угрожает Москве неким наказанием «за нарушение норм Международного гуманитарного права».

— В условиях санкционной изоляции Кремль спустил с молотка своей же дочерней компании активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра». Это решение юридически ничтожно, — заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, активистка меджлиса*, убежавшая из Крыма после воссоединения с Россией.

Комментируя ситуацию, близкий к симферопольским властям политолог Владимир Джаралла отметил, что бесконечные угрозы, раздающиеся из-за Перекопа, никого на полуострове в принципе не волнуют.