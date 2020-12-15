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Великая Отечественная Война. Фальсификация истории и манипуляции в социальных медиа

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Весьма интересный доклад-исследование центра "Квибрум" о том, как распространяется фейки и манипуляции на тему ВОВ в социальных сетях.

Великая Отечественная Война. Фальсификация истории и манипуляции в социальных медиа








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Скачать исследование в pdf можно здесь https://www.kribrum.ru/upload/buklet.pdf

Как представляется, авторы вскрыли внешние слои данной информационно-психологической операции. Ее ядро и основные мозговые центры находятся на территории США и Британии. Страны Восточной Европы берут некоторые элементы этих кампаний на аутсорс, а лимитрофы на территории бывшего СССР выступают в роли каналов и инструментов по ретрансляции необходимых нарративов в РФ. Стоит отметить, что авторы исследования опустили роль российских элит в раскручивании ряда тезисов, которые анализируются в данном исследовании.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6402104.html
Рубрики: История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика
Метки: великая отечественная война, день победы, Интернет, информационная война, история, манипуляция сознанием, пропаганда, Россия, СМИ, Украина
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