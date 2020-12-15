Карабах. Видео. 15.12.2020
Появилось еще одно видео с сирийскими боевиками действующими в боевых порядках азербайджанской армии во время войны в Карабахе
Как и ранее, боевики одеты в характерную зеленую форму пограничной службы Азербайджана.
Можно отметить наличие балаклавы у одного из персонажей, а также отсутствие опознавательных повязок.
Само видео вот тут https://twitter.com/301_AD/status/1338632198811955202 – в конце по головному танку прилетело что-то (скорее всего ПТУР).
Плюс еще видео.
Большое видео показывающее последствие засады азербайджанских ССО на дороге под Шушей, где расстреляли большое кол-во машин и до 200 арменяских солдат и ополченцев.
Много покойников, так что 18+
Продолжаются ожидаемые подрывы на минах, как военных, так и гражданских.
На этот раз подорвались трое гражданских в Агдаме. Один убит.
Пленные армяне во время недавних боестолкновений за спорные села. По ним армяне пишут, что спорные села якобы пристегнули к обмену пленными, который начался еще вчера и 44 армян уже доставили самолетом в Ереван.
Развертывание азербайджанской армии в занятом районе (вроде Кельбаджарский)
Российские военные разминируют аэропорт в Степанакерте.
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
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