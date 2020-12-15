Главная » Жизнеречение » Разделы » Вооруженные силы

Карабах. Видео. 15.12.2020

86 0


Появилось еще одно видео с сирийскими боевиками действующими в боевых порядках азербайджанской армии во время войны в Карабахе
Как и ранее, боевики одеты в характерную зеленую форму пограничной службы Азербайджана.
Можно отметить наличие балаклавы у одного из персонажей, а также отсутствие опознавательных повязок.





Само видео вот тут https://twitter.com/301_AD/status/1338632198811955202 – в конце по головному танку прилетело что-то (скорее всего ПТУР).

Плюс еще видео.


Большое видео показывающее последствие засады азербайджанских ССО на дороге под Шушей, где расстреляли большое кол-во машин и до 200 арменяских солдат и ополченцев.
Много покойников, так что 18+


Продолжаются ожидаемые подрывы на минах, как военных, так и гражданских.
На этот раз подорвались трое гражданских в Агдаме. Один убит.


Пленные армяне во время недавних боестолкновений за спорные села. По ним армяне пишут, что спорные села якобы пристегнули к обмену пленными,  который начался еще вчера и 44 армян уже доставили самолетом в Ереван.


Развертывание азербайджанской армии в занятом районе (вроде Кельбаджарский)


Российские военные разминируют аэропорт в Степанакерте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6401654.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, сирия, терроризм
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 10 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 09 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 11 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 22 октября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 18 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2020
Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 23 ноября 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru