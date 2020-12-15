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“Историю делают люди”. Профессор МПГУ Б.Ф.Славин на канале Россия-1. “Вечер с Владимиром Соловьевым

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uG79TnPBVNA
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 35743 31129
    Вячеслав четыре часа назад

      “Историю делают люди”. Какие люди, такие и их истории… У Будды – своя, у Гитлера – своя…

    • 15650 9404
      Maleos четыре часа назад

        Вот с этим не поспоришь! Историю делают, хоть и пархатые и со шнобелями, но – люди. И делают они её в свою ползу. А другие люди, белые “арии” без шнобелей, но с “великой славянской историей”, только блеют, когда их стригут и режут, и нихрена никакой истории не делают. И за это их из истории вырежут совсем, как будто и не было никогда, потому что таких было дохрена – и где они все?..

        2
        2
      • 14756 12194
        марина два часа назад

          Вот если нужен пример из совка ,чтобы его ненавидеть ,то вот этот ретроград с дебильным,каменным лицом и насмерть отстаивающий Горби и его фонд(основное)-то это Славин и главное -почему именно его сюда притащили.?

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