Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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“Историю делают люди”. Какие люди, такие и их истории… У Будды – своя, у Гитлера – своя…
Вот с этим не поспоришь! Историю делают, хоть и пархатые и со шнобелями, но – люди. И делают они её в свою ползу. А другие люди, белые “арии” без шнобелей, но с “великой славянской историей”, только блеют, когда их стригут и режут, и нихрена никакой истории не делают. И за это их из истории вырежут совсем, как будто и не было никогда, потому что таких было дохрена – и где они все?..
Вот если нужен пример из совка ,чтобы его ненавидеть ,то вот этот ретроград с дебильным,каменным лицом и насмерть отстаивающий Горби и его фонд(основное)-то это Славин и главное -почему именно его сюда притащили.?