Завтра "Спутник" проводит телемост Москва-Ереван-Кишинев-Минск на тему информационных войн, фейков, вбросов, манипуляции сознанием и т.п. Называется "Фейки года: теория и практика противодействия информационным войнам" Я там тоже буду.Смотреть можно тут.Официальный анонс:

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Vib