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Алкоголь вместо семьи. Русское горе

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В России почти 50 тысяч социальных сирот. Это дети, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Обычно родительских прав лишают из-за алкоголизма или полного отсутствия средств существования, когда людям буквально нечего есть, когда они живут в опасных условиях. Социальные службы проводят профилактическую работу, но им крайне редко удаётся изменить ситуацию в семье.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/alkogol_vmesto_semi_russkoe_gore/2020-12-15-13538
Рубрики: Видео, Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире
Метки: мир вокруг нас
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