Алкоголь вместо семьи. Русское горе
В России почти 50 тысяч социальных сирот. Это дети, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Обычно родительских прав лишают из-за алкоголизма или полного отсутствия средств существования, когда людям буквально нечего есть, когда они живут в опасных условиях. Социальные службы проводят профилактическую работу, но им крайне редко удаётся изменить ситуацию в семье.
Если родит пятого ребенка, то материнского капитала хватит, чтобы построить в Кувшиново дом.