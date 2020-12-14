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Запуск ракетоносителя “Ангара”

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"Он летает, черт возьми" (с) Рогозин

Сегодня утром с космодрома Плесецк успешно запустили тяжелый ракета-носитель "Ангара А-5". Пуск прошел в штатном режиме.
Прошлый запуск был аж в 2014-м году. Несмотря на медленные темпы разработки, успешный запуск наглядно говорит, что проект двигается и его, скорее всего, как и "Булаву" доведут до ума, несмотра на все шутки про "нелетающую Ангару".
Для Рогозина после череды неудач и скандалов, успешный запуск "Ангары" позволяет предъявить что-то конкретное – "Ангара" действительно полетела.



Предстартовую подготовку и пуск ракеты-носителя выполнили боевые расчеты Космических войск воздушно-космических сил и дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос». В расчетное время, через 12 минут 28 секунд после старта, орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и грузо-весового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет работы двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».
Основой для создания ракет-носителей семейства «Ангара» служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. Классы ракет-носителей «Ангара» компонуются из различного количества универсальных ракетных модулей УРМ-1 для нижних ступеней. В составе ракет-носителей лёгкого класса «Ангара-1.2» используется один УРМ-1. Предельной по количеству УРМ-1 может быть трёхступенчатая ракета тяжёлого класса «Ангара-А5».
В ракетах-носителях «Ангара» не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районов, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. Государственными заказчиками космического ракетного комплекса «Ангара» выступают Министерство обороны Российской Федерации и Государственная корпорация «Роскосмос», головной разработчик и изготовитель — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. (с) Роскосмос














Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6399722.html
Рубрики: Наука, События, Творчество
Метки: Ангара, Видео, космос, роскосмос, Россия
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