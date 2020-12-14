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Поляки волнуются по поводу Катыни

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Поляки волнуются, что в России серьезно растет число граждан, которые возлагают ответственность за Катынь на немцев.
На связи Мачей Вырва из некоего "центра польско-российского диалога и согласия.

— Отрицая катынское преступление, эти люди стараются создать параллельную реальность.

— Они утверждают, что катынского преступления не было, а даже если оно и было, то совершили его немцы, которые переложили ответственность на СССР, а весь мир стал повторять их ложь. Собранные документы, свидетельства очевидцев, результаты эксгумационных работ, в конце концов, выводы российской прокуратуры, однозначно свидетельствующие о совершенном преступлении, этой лживой концепции противоречат.

— Пока требования отрицателей катынского преступления в жизнь не претворяют…

— Однако их придают огласке, они все чаще звучат в СМИ, подавляющее большинство которых в России зависит от Кремля.

— Это подготовка почвы?

— Ложь, к сожалению, уже находит благодатную почву. В Центре польско-российского диалога и согласия мы создали доклад «Образ России в Польше через призму исторических споров». Он опирается на результаты опросов общественного мнения, проведенных независимым «Левада-центром». В частности, задавался вопрос о катынском преступлении. Оказалось, что о нем слышали всего 54% россиян. Из тех, кто о нем знал, 43% возложили ответственность на немцев.

— Это поразительно.

— Они составили 24% от всех опрошенных. Мы сравнили эти данные с исследованием «Левада-центра», проведенным в апреле 2010 года. Тогда ответственность за катынское преступление на немцев возлагали 18% россиян.

— То есть о Катыни россияне узнают от отрицателей фактов?

— Во-первых, все меньше людей вообще знает о тех событиях. Во-вторых, как показывают исследования, увеличивается число россиян, убежденных, что за преступлением стоят немцы.

— Тактика отрицателей сработала? «Внедрим эту версию в мейнстрим, часть людей ее выберет», — рассуждали они.

— Я вижу две серьезные угрозы. Прежде всего растет число тех, что возлагает ответственность на немцев. Вторая опасность кроется в утверждении, что мы на самом деле не знаем, кто совершил это преступление. Преступление имело место, но «ученые спорят», «нет достаточных доказательств» и так далее.

— Многие могут счесть такую теорию достойной внимания и не станут ее проверять.

— Противоположный подход требует предпринять нечто большее: позволить должным образом изучить обстоятельства преступления, в том числе рассекретив все документы, выявить и осудить, пусть даже символическим образом, преступников, компенсировать ущерб родственникам жертв. Гораздо проще заявить, что все доказательства фальсифицированы, а катынское преступление — это большой мировой заговор против России, как говорят «отрицатели».

— К счастью, в России есть люди, которые занимаются изучением истории и позволяют многое узнать в том числе полякам. Я имею в виду, например, «Мемориал».

— Значительная часть российского общества отреагировала на демонтаж мемориальных досок в Твери протестом. Петицию, в которой этот шаг называется актом реабилитации сталинизма, сразу же подписали 50 членов РАН, в течение нескольких часов к ним присоединились ученые со всей страны от Владивостока до Калининграда. Подписей уже несколько сотен.
Незамедлительная реакция последовала также со стороны Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он обратился в Генеральную прокуратуру, прося проверить обоснованность демонтажа. Не осталось в стороне, конечно, и общество «Мемориал». Оно инициировало судебный процесс в Твери, требуя наказать вандалов и вернуть доски на место. К этой жалобе присоединились польские граждане — потомки убитых в Твери жертв катынского преступления, а также гражданка РФ, дочь человека, которого в 1930-е годы расстреляли в этом здании.
Суд первой инстанции отклонил иск по формальным причинам (дело было в документах истцов из Польши), а также постановил, что дело будет рассматриваться в порядке Гражданского процессуального кодекса. В таком случае именно истцу, то есть «Мемориалу», придется доказывать, что демонтаж был произведен незаконно. С другой стороны, в процессе сможет принять участие более широкий круг лиц — экспертов и свидетелей со стороны «Мемориала».

https://inosmi.ru/politic/20201214/248735073.html – полностью по ссылке

Многолетняя работа исследователей темы Катыни дала вполне ясные плоды, поэтому поляки волнуются, что попытки повесить на нас комплекс вины и ответственность за "расстреленных НКВД поляков" не проходят и более того, открыто оспариваются. А ведь столько усилий было вложено и вкладывается по сей день, а оно вон как выходит.

"Мемориал" конечно же должен быть запрещен на территории РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6399449.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: Катынь, мемориал, немцы, польша, поляки, фальсификации
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 530 322
    Dobbery 43 мин. назад

      “Мемориал” конечно же должен быть запрещен на территории РФ.
      Русские хунвэйбины, где вы? Ау!

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