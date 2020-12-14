Японцы испугались запуска новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», заявив, что сила России воистину страшна.

Ряд японских СМИ разразились публикациями о том, что такие запуски, как этот представляют собой огромную угрозу, что США, что Японии.

Да, эта новость стала действительно сенсацией в изданиях страны восходящего солнца, однако перед тем, как паниковать, лучше бы дорогие японцы вспомнили какова политика РФ во всем мире. Ведь что бы мы не создавали из оружия, эти изделия всегда нацелены не на наступление, а чтобы сдержать противника.

Один японский читатель написал, что лучшая защита – наступление. Поэтому Японии тоже пора переобуваться в новейшее оружие.

Идея, конечно, хорошая, однако, японцы забывают, что мы миротворческая страна и никогда не нападем, покуда никто не нападает на нас. Россия всегда была за мир во всем мире, а наращивание оружия – это издержки международных отношений, в которых витает любимое выражение наших завистников – «российская угроза».

Надо ли говорить, что такое восприятие нашей страны насаждается там намеренно, чтобы оправдать те поступки, которые Запад совершает против нас.

Да-а… «Булава» лихо взлетела из Охотского моря, судя по шороху, который навела.