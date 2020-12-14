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Карабахские анклавы

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Относительно сегодняшнего конфликта в Карабахе с убитыми и ранеными между армянами и азербайджанцами.
Фабула там достаточно простая – по Московским соглашениям, помимо 5 передаваемых районов, на остальных территориях линия соприкосновения фиксируется по состоянию на 10 ноября, в рамках чего Азербайджан и забрал Шушу.
Но покуда Азербайджан наступал на Шушу и Степанакерт, в тылу оставались изолированные армянские гарнизоны, где сидели ополченцы НКР. И на момент заключения перемирия, эти села находились под контролем армян, в том числе и в формате фактических анклавов, с которыми затруднено сообщение.

Но де-юре, они остались за армянами, потому что на 10 ноября армяне их контролировали.
Азербайджанцы с позиции силы, попытались под шумок, отжать у армян и эти села, делая вид, что их Московские соглашения не касаются. Российские миротворцы напомнили об этом, а в МО РФ выпустили обновленную карту, где к юго-востоку от Лачинского коридора на юг протянулась узкая кишка с несколькими малозначительными поселками, которые юридически принадлежат армянам.



Алиев вошел во вкус и с позиций победителя пытается отжать у армян больше, чем ему положено, а также попутно отчитывает послов США и Франции.
Есть мнение, что за этим головокружением от успехов в недалеком будущем могут последовать не менее головокружительные последствия.
Относительно же возни в Карабахе, можно ожидать как минимум еще ряда аналогичных инцидентов, локальных стычек, а также рутинных подрывов на минах.

PS. Ну и до кучи – в окружении Пашиняна отрицают сегодняшние сообщения о том, что он подал или готовится подать в отставку.
Но я думаю, это лишь вопрос времени – долго ему с таким багажом за плечами не просидеть. Другой вопрос, что пока не просматривается вменяемой кандидатуры, которая поведет Армению к выходу из системного кризиса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6398892.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
Метки: азербайджан, Алиев, армения, карабах, мо рф, Россия
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