Главная » Жизнеречение » Разделы » История

Иркутск. Часть 67

144 0

1891. Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, её сын Владимир и дочь Анна, а также Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы на веранде дома Сукачёвых.
Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, её сын Владимир и дочь Анна, а также Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы на веранде дома Сукачёвых. 1891.

Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, и Коршунова Любовь Фёдоровна среди учен
1889. Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, и Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы

Портрет китайского купца в Иркутске. 1865. Фот. Гофман А.К.
Портрет китайского купца в Иркутске. 1865. Фот. Гофман А.К.

Шушаков Алексей Назарович, шахтёр Феодосиевского прииска. 1915
Шушаков Алексей Назарович, шахтёр Феодосиевского прииска. 1915

Сукачёв Владимир Платонович, городской голова Иркутска, общественный деятель, основатель Иркутской картинной галереи. 1889
Сукачёв Владимир Платонович, городской голова Иркутска, общественный деятель, основатель Иркутской картинной галереи. 1889

Верховенский Прокопий Николаевич, владелец кирпичного и стекольного заводов в Иркутске, с матерью и женой
Верховенский Прокопий Николаевич, владелец кирпичного и стекольного заводов в Иркутске, с матерью и женой

Андреев Андрей Борисович, торговец, с женой
Андреев Андрей Борисович, торговец, с женой

Кермик Всеволод Николаевич, главный кассир Сибирского торгового банка. 1882
Кермик Всеволод Николаевич, главный кассир Сибирского торгового банка. 1882

Кермик Мария Фёдоровна с маленьким ребёнком. 1882
Кермик Мария Фёдоровна с маленьким ребёнком. 1882

Кермик Борис Всеволодович, ученик телеграфиста. 1899
Кермик Борис Всеволодович, ученик телеграфиста. 1899

Локушевский Алексей Антонович, ссыльный польский революционер, и его друзья. 1907-1910 гг.
Локушевский Алексей Антонович, ссыльный польский революционер, и его друзья. 1907-1910 гг.

Локушевский Иннокентий Алексеевич, начальник одной из боевых дружин в Иркутске. 1905
Локушевский Иннокентий Алексеевич, начальник одной из боевых дружин в Иркутске. 1905

Сергей Григорьевич Стахевич (24 августа 1843, Путивль, Курская губерния — 13 мая 1918, Петроград) — русский революционер, член организации «Земля и Воля», 1883
Сергей Григорьевич Стахевич (24 августа 1843, Путивль, Курская губерния — 13 мая 1918, Петроград) — русский революционер, член организации «Земля и Воля», 1883

Фигнер-Стахевич Лидия Николаевна, народница, во время ссылки. Фотография Дж. Д. Мальберг. 1879
Фигнер-Стахевич Лидия Николаевна, народница, во время ссылки. Фотография Дж. Д. Мальберг. 1879

Мамонова Валентина Николаевна
Мамонова Валентина Николаевна

Неизвестная. Фотография П. Милевского. 1890
Неизвестная. Фотография П. Милевского. 1890

Представители передовой иркутской интеллигенции, группировавшиеся вокруг площадки, где велось бесплатное обучение детей. 1904-1905 гг.
Представители передовой иркутской интеллигенции, группировавшиеся вокруг площадки, где велось бесплатное обучение детей. 1904-1905 гг.

Археологический музей в г. Иркутске
Археологический музей в г. Иркутске

«Памятник Императору Александру III в Иркутске, заложенный 22 июня т. г.»
«Памятник Императору Александру III в Иркутске, заложенный 22 июня т. г.»

Общий вид города Иркутска. 1906
Общий вид города Иркутска. 1906

Въезд на Николаевский мост
Въезд на Николаевский мост

Улица графа Кутайсова
Улица графа Кутайсова

Источник: https://humus.livejournal.com/7511026.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: иркутск, иркутская губерния, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Про засыпанные города. Иркутск. Часть 1.
Про засыпанные города. Иркутск. Часть 2.
Зарубежные клондайки России. Часть III
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
Иркутские мегалиты
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru