

Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, её сын Владимир и дочь Анна, а также Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы на веранде дома Сукачёвых. 1891.



1889. Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, и Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы



Портрет китайского купца в Иркутске. 1865. Фот. Гофман А.К.



Шушаков Алексей Назарович, шахтёр Феодосиевского прииска. 1915



Сукачёв Владимир Платонович, городской голова Иркутска, общественный деятель, основатель Иркутской картинной галереи. 1889



Верховенский Прокопий Николаевич, владелец кирпичного и стекольного заводов в Иркутске, с матерью и женой



Андреев Андрей Борисович, торговец, с женой



Кермик Всеволод Николаевич, главный кассир Сибирского торгового банка. 1882



Кермик Мария Фёдоровна с маленьким ребёнком. 1882



Кермик Борис Всеволодович, ученик телеграфиста. 1899



Локушевский Алексей Антонович, ссыльный польский революционер, и его друзья. 1907-1910 гг.



Локушевский Иннокентий Алексеевич, начальник одной из боевых дружин в Иркутске. 1905



Сергей Григорьевич Стахевич (24 августа 1843, Путивль, Курская губерния — 13 мая 1918, Петроград) — русский революционер, член организации «Земля и Воля», 1883



Фигнер-Стахевич Лидия Николаевна, народница, во время ссылки. Фотография Дж. Д. Мальберг. 1879



Мамонова Валентина Николаевна



Неизвестная. Фотография П. Милевского. 1890



Представители передовой иркутской интеллигенции, группировавшиеся вокруг площадки, где велось бесплатное обучение детей. 1904-1905 гг.



Археологический музей в г. Иркутске



«Памятник Императору Александру III в Иркутске, заложенный 22 июня т. г.»



Общий вид города Иркутска. 1906



Въезд на Николаевский мост



Улица графа Кутайсова