Иркутск. Часть 67
Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, её сын Владимир и дочь Анна, а также Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы на веранде дома Сукачёвых. 1891.
1889. Сукачёва Надежда Владимировна, основательница бесплатной школы для девочек в Иркутске, и Коршунова Любовь Фёдоровна среди учениц и преподавателей школы
Портрет китайского купца в Иркутске. 1865. Фот. Гофман А.К.
Шушаков Алексей Назарович, шахтёр Феодосиевского прииска. 1915
Сукачёв Владимир Платонович, городской голова Иркутска, общественный деятель, основатель Иркутской картинной галереи. 1889
Верховенский Прокопий Николаевич, владелец кирпичного и стекольного заводов в Иркутске, с матерью и женой
Андреев Андрей Борисович, торговец, с женой
Кермик Всеволод Николаевич, главный кассир Сибирского торгового банка. 1882
Кермик Мария Фёдоровна с маленьким ребёнком. 1882
Кермик Борис Всеволодович, ученик телеграфиста. 1899
Локушевский Алексей Антонович, ссыльный польский революционер, и его друзья. 1907-1910 гг.
Локушевский Иннокентий Алексеевич, начальник одной из боевых дружин в Иркутске. 1905
Сергей Григорьевич Стахевич (24 августа 1843, Путивль, Курская губерния — 13 мая 1918, Петроград) — русский революционер, член организации «Земля и Воля», 1883
Фигнер-Стахевич Лидия Николаевна, народница, во время ссылки. Фотография Дж. Д. Мальберг. 1879
Неизвестная. Фотография П. Милевского. 1890
Представители передовой иркутской интеллигенции, группировавшиеся вокруг площадки, где велось бесплатное обучение детей. 1904-1905 гг.
Археологический музей в г. Иркутске
«Памятник Императору Александру III в Иркутске, заложенный 22 июня т. г.»
Общий вид города Иркутска. 1906