1900-е. Иранцы на фотографиях Антона Васильевича Севрюгина. Часть 2
1900-е. Иранцы на фотографиях Антона Васильевича Севрюгина. Часть 1
Группа танцовщиц
Женщины
Группа танцоров
Групповой портрет
Богатые торговцы
В караван-сарае
Внутренний двор в караван-сарае. Квизин
В ковровой мастерской
В медресе
В школе
Всадники
Верховые на мулах
Верхом на ослах. Квизин
Водонос
Вожаки леопарда
Ворота комплекса Русской миссии в Тегеране
Процессия шаха у городских ворот в Тегеране
Государственные деятели
Губернатор Луристана со своей свитой
Рубрики: История, Творчество
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