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1900-е. Иранцы на фотографиях Антона Васильевича Севрюгина. Часть 2

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1900-е. Иранцы на фотографиях Антона Васильевича Севрюгина. Часть 1

Группа танцовщиц
Группа танцовщиц

Женщины
Женщины

Группа танцоров
Группа танцоров

Групповой портрет
Групповой портрет

Богатые торговцы
Богатые торговцы

В караван-сарае.
В караван-сарае

В караван-сарае

Внутренний двор в караван-сарае. Квизин
Внутренний двор в караван-сарае. Квизин

В ковровой мастерской
В ковровой мастерской

В медресе
В медресе

В школе
В школе

Всадники
Всадники

Верховые на мулах
Верховые на мулах

Верхом на ослах. Квизин
Верхом на ослах. Квизин

Водонос
Водонос

Вожаки леопарда
Вожаки леопарда

Ворота комплекса Русской миссии в Тегеране
Ворота комплекса Русской миссии в Тегеране

Процессия шаха у городских ворот в Тегеране
Процессия шаха у городских ворот в Тегеране

Государственные деятели
Государственные деятели

Губернатор Луристана со своей свитой
Губернатор Луристана со своей свитой
Источник: https://humus.livejournal.com/7510101.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: иран, история, фото, этнография
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