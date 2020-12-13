ЗАПРЕЩЁННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ №1 В МИРЕ. Потрясающие факты про Холодный Ядерный Синтез. Часть 2
Холодный ядерный синтез – довольно спорная тема. Многие называют его «лженаукой», «алхимией» или «фейком». Но сегодня мы покажем, какие существуют действующие установки на основе этой технологии, какое влияние оказывает «научная инквизиция», которая пытается закрыть и не допустить развитие направления холодного ядерного синтеза.
А так же поговорим подробнее про само явление трансмутации химических элементов, ведь у него есть ряд удивительных особенностей, которые пока не имеют научного объяснения.
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