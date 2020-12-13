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ЗАПРЕЩЁННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ №1 В МИРЕ. Потрясающие факты про Холодный Ядерный Синтез. Часть 2

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Холодный ядерный синтез – довольно спорная тема. Многие называют его «лженаукой», «алхимией» или «фейком». Но сегодня мы покажем, какие существуют действующие установки на основе этой технологии, какое влияние оказывает «научная инквизиция», которая пытается закрыть и не допустить развитие направления холодного ядерного синтеза.

А так же поговорим подробнее про само явление трансмутации химических элементов, ведь у него есть ряд удивительных особенностей, которые пока не имеют научного объяснения.

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>0:00< ![CDATA[]]> – “Закрытие” установки ХЯС Флейшмана и Понса

< ![CDATA[]]>3:33< ![CDATA[]]> – Что про холодный синтез говорили по телевизору?

< ![CDATA[]]>6:02< ![CDATA[]]> – Комиссия по борьбе с лженаукой

< ![CDATA[]]>7:22< ![CDATA[]]> – Особенности трансмутации химических элементов, у которых нет научного объяснения

< ![CDATA[]]>9:17< ![CDATA[]]> – Ускорение альфа-распада урана-238

< ![CDATA[]]>11:59< ![CDATA[]]> – Трансмутация в биологических средах

< ![CDATA[]]>15:00< ![CDATA[]]> – Современные проекты по холодному ядерному синтезу

< ![CDATA[]]>21:05< ![CDATA[]]> – Холодный ядерный синтез – не лженаука

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/zapreshchyonnaya-tehnologiya-no1-v-mire-potryasayushchie-fakty-pro-holodnyy
Рубрики: Наука, Невероятное в мире
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