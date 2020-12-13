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Россия наконец-то нашла свой «срединный путь». Взгляните

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IhT6RXe3JCw
Рубрики: Видео, Политика, События
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6365 5197
    Женечка 19 мин. назад

      Ну надо же какой знакомый голос за кадром. Тот же надрыв связок и священный напор. А этож друг Русофила – председатель СНТ. А чё? Удобно. Альтернативная история, альтернативная экономика – какая разница про что ролики пилить? Лошки и там и там найдутся.

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