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Протесты и задержания в Минске. 13.12.2020

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Наступило воскресенье, а значит снова ОМОНу пришла пора гонять змагаров по Минску.
С учетом общего разочарования в протестах и плохой погоде, массовость снова была копеечной, поэтому ОМОНу даже особо и не требовалось разгонять какие-то толпы – по большому счету, большая часть задержаний, это вылавливание отдельных лиц и небольших групп во дворах.
С этой работой ОМОН вполне успешно справляется. Сообщается о нескольких десятках задержанных, к исходу дня думаю пару сотен как обычно арестуют и отдыхать до следующего воскресенья. Раньше Лукашенко грозили сотнями тысяч. Потом десятками тысяч. Затем тысячами. Теперь уже счет на сотни пошел.
А ведь еще 16 августа объявляли "Финал для Лукашенко". Но реальность оказалась немного иной.






















МВД Белоруссии ранее выпустило предупреждение, что те, кого задержат на таких акциях в декабре, с большой долей вероятностью встретят Новый Год не дома.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6398707.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: белоруссия, Видео, змагары, лукашенко, Минск, омон, протесты
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