Примерно полтора года назад Лос-Аламосская национальная лаборатория предложила городу Сарову и расположенной там производственной площадке разработать стратегический план под названием "Процесс ускоренной конверсии".

В марте, после возвращения из командировки в США, генеральный директор ГХК В.В. Жидков встретился с представителями СМИ г. Железногорска. Вот что он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.



Как известно, в качестве куратора Железногорска в США выступают две Национальные лаборатории – Сандийская и Ок-Риджская. Обе лаборатории довольно большие. В Сандийской национальной лаборатории, то отделение, которое находится в городе Альбукерке, примерно в июле прошлого года предложило аналогичный план ускорения конверсии по городу Железногорску.

В чём суть этого Стратегического плана-процесса ускоренной конверсии ГХК и города Железногорска? Это перечень тех проектов, которые ГХК пытается реализовать совместно с городом как в рамках "Программ атомных городов", так и в рамках ранее принятой Программы промышленного сотрудничества.

Сейчас комбинат с Сандийской лабораторией ведёт ряд контрактов, ряд проектов намечен для реализации в дальнейшем.

В стратегическом плане более или менее, но чётко расставлены приоритеты. Номер один из них – создание "сухого" хранилища для отработавшего топлива реакторов ВВЭР-1000, РБМК-1000 и для реакторов зарубежных АЭС, разумеется с оговоркой: при условии изменения пункта 3 статьи 50 Закона об охране окружающей среды.

Второй по приоритетам проект – создание демонстрационного центра по извлечению радиоактивных отходов, их утилизация и утилизация ёмкостей, в которых хранятся эти отходы.

Эти проекты Сандийская лаборатория собирается финансировать в этом и следующем финансовом году.

Далее идут проекты разной степени важности, начиная от получения ниобия, кремния, создания систем телекоммуникации, изготовления радиоизотопной продукции, перевязочных материалов и т.п.

Особую строку занимают проекты, которые курирует администрация Железногорска. Это реконструкция молокозавода, шоколадная фабрика и так далее.

Поскольку всё, что внесено в Стратегический план, имеет определённую ценность, надо всё расставить по местам. Поэтому на последней встрече было принято решение – часть перечисленных и других проектов войдёт в основу Стратегического плана: хранилище, демонстрационный центр, создание замещающих мощностей теплоснабжения. В качестве приложений к плану войдут другие проекты: осуществляемые комбинатом, совместные проекты ГХК и города, собственно городские проекты.

Результатом нашей последней поездки в США стала практически девяносто процентная готовность Стратегического плана, расстановка приоритетов, формирование необходимых документов. Был подписан уже и контракт по созданию демонстрационного центра, он рассчитан пока на 18 месяцев и состоит из нескольких частей, минимум из трёх. Подписан и финансовый документ.

Подготовлен предварительно проект контракта на создание завода по производству ниобия. Несколько неожиданно для нас американская сторона довольно живо стала интересоваться нашей ниобиевой тематикой. Мы уже занимаемся этой проблемой несколько лет. Идёт реконструкция одного из производственных зданий для создания опытного стенда, на котором будет отрабатываться технология извлечения редкоземельных металлов из руд различных месторождений.

Одним словом, съездили мы успешно.

Отвечая на вопрос корреспондентов СМИ, В.В. Жидков отметил ещё одну животрепещущую проблему – создание теплозамещающих мощностей для отопления и горячего водоснабжения нашего города.

Стратегические шаги в энергозамещении нами в целом определены. В общем плане уже ясно, что надо делать, чтобы иметь новые источники тепла вместо существующего реактора. Это провести у нас в городе реконструкцию котельной номер один, затем номер два и создать нечто третье. Например, взять часть мощностей Сосновоборской ТЭЦ.



По российско-американскому соглашению мы должны к концу 2000 года наш реактор закрыть. Пока никто этого соглашения не отменял, но там есть такая приписка: "После создания замещающих мощностей". Ясно, что к концу этого года никаких замещающих мощностей создано не будет.

С конверсией активной зоны вопрос решается очень трудно. Завершить её при надлежащем и достаточно большом финансировании можно было бы к 2003-2004 году, а ресурс работы реактора – максимум 2010 год, то есть после конверсии реактор проработает примерно шесть лет, а затратить на конверсию надо 100 миллионов долларов, не считая стоимости топлива и эксплуатационных расходов на все эти годы.



Образно говоря, надо закопать в землю 100 миллионов долларов для того, чтобы реактор был другим. При этом увеличивается себестоимость и тепла, и вырабатываемой электроэнергии. Вариант был привлекательным, так как давал нам возможность до 2010 года иметь надёжный источник, а к этому времени был бы решён вопрос о сооружении новой атомной ТЭЦ на реакторах ВК-300, эту идею активно поддерживает Минатом.

Предполагается, что к лету этого года будет уже готово технико-экономическое обоснование строительства новой АТЭЦ и технорабочий проект, то есть тот состав документов, который можно отдавать на экспертизу. И в случае положительного её заключения готовить постановление Правительства РФ о строительстве АТЭЦ.

Борис Петров



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