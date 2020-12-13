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Как Жаль!!! У него ТАМ будет неплохая компания. Все рок’н’рольщики попадают в …вместе.
Одинокий, забытый всеми
Я брожу по пустым коридорам
Мне кивают при встрече тени
Да и те лишь с потухшим взором
Листопад навевает скуку
Предлагая в тоске спасенье
Как во сне возникают звуки
На кленовом холсте осеннем
Улетают из неба птицы
И уносят с собою небо
Научиться бы мне молиться
И любить научится мне бы
Может город тогда б не умер
Не осыпался белым снегом
Научиться бы просто думать
И прощать научится мне бы
Или я, как Илья безногий
Все лежу и лежу на печи
И гляжу я на те дороги
По которым ходить мне нечем
А дороги уходят в небыль
Пелена застилает лица
Научиться учиться мне бы
Научиться бы мне молится
И водицею из колодца
Мне напиться бы, до упаду
Чтоб о зиму не исколоться
Не осыпаться листопадом