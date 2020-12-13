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Группа ВОСКРЕСЕНИЕ. АНДРЕЙ САПУНОВ – Звон ( XXX Лет , ГЦКЗ Россия , Москва \ 2009 г )

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MeaVinbKuMI
Рубрики: Видео, Творчество
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 501 301
    Dobbery 31 мин. назад

      Как Жаль!!! У него ТАМ будет неплохая компания. Все рок’н’рольщики попадают в …вместе.
      Одинокий, забытый всеми
      Я брожу по пустым коридорам
      Мне кивают при встрече тени
      Да и те лишь с потухшим взором
      Листопад навевает скуку
      Предлагая в тоске спасенье
      Как во сне возникают звуки
      На кленовом холсте осеннем
      Улетают из неба птицы
      И уносят с собою небо
      Научиться бы мне молиться
      И любить научится мне бы
      Может город тогда б не умер
      Не осыпался белым снегом
      Научиться бы просто думать
      И прощать научится мне бы
      Или я, как Илья безногий
      Все лежу и лежу на печи
      И гляжу я на те дороги
      По которым ходить мне нечем
      А дороги уходят в небыль
      Пелена застилает лица
      Научиться учиться мне бы
      Научиться бы мне молится
      И водицею из колодца
      Мне напиться бы, до упаду
      Чтоб о зиму не исколоться
      Не осыпаться листопадом

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