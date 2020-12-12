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Секрет Полишинеля

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Удивительно не то, что часть российских министерств находятся под прямым контролем Запада, о чём мы неединожды информировали читателей (напр., здесь), а то, что об этом, наконец, заговорили в стенах Госдумы.

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Депутат Госдумы Михаил Емельянов не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ, Минфина и других ведомств

По его словам, эти иностранные игроки, более того, имеют доступ к государственной тайне. Он заметил, что многие крупные иностранные аудиторы курируют в России сразу несколько ведомств или госучреждений.

Так, например, компания Pricewaterhouse Coopers непосредственно участвует в делах Центробанка, Минстроя, Росимущества, Минобрнауки, Газпромнефти.

Организация Deloitte курирует работу Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора: "Ещё хотите о реальности?"

Парламентарий также назвал компанию, которая непосредственно связана с деятельностью крупнейших системообразующих организаций России с госучастием. Речь об Ernst & Young.

Именно она, по данным Емельянова, связана со Сбером, ВТБ, "Внешэкономбанком", "Россельхозбанком", а также Минкомсвязи. "Газпромбанк" и Минфин между тем курируются корпорацией KPMG.

То есть 43% дохода с этого рынка берут иностранные компании. Они допущены к государственной тайне. Для любых крупных проектов, которые осуществляются в РФ, необходимо заключение иностранной компании, иностранного рейтингового агентства.

Это что? – задался вопросом депутат.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5344790.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Метки: депутат, Дума, Запад, Россия, управление
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