Секрет Полишинеля
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Депутат Госдумы Михаил Емельянов не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ, Минфина и других ведомств
По его словам, эти иностранные игроки, более того, имеют доступ к государственной тайне. Он заметил, что многие крупные иностранные аудиторы курируют в России сразу несколько ведомств или госучреждений.
Так, например, компания Pricewaterhouse Coopers непосредственно участвует в делах Центробанка, Минстроя, Росимущества, Минобрнауки, Газпромнефти.
Организация Deloitte курирует работу Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росфиннадзора: "Ещё хотите о реальности?"
Парламентарий также назвал компанию, которая непосредственно связана с деятельностью крупнейших системообразующих организаций России с госучастием. Речь об Ernst & Young.
Именно она, по данным Емельянова, связана со Сбером, ВТБ, "Внешэкономбанком", "Россельхозбанком", а также Минкомсвязи. "Газпромбанк" и Минфин между тем курируются корпорацией KPMG.
То есть 43% дохода с этого рынка берут иностранные компании. Они допущены к государственной тайне. Для любых крупных проектов, которые осуществляются в РФ, необходимо заключение иностранной компании, иностранного рейтингового агентства.
Это что? – задался вопросом депутат.
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“…заговорили в стенах Госдумы”. Эти начинают что-то вспоминать только перед их выборами…