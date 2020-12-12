Писатель Захар Прилепин о современной истории России
Писатель Захар Прилепин о современной истории России
Захар Прилепин проводит урок истории, на котором размышляет о событиях перестройки, ожиданиях людей, которые так и не были оправданы и, как следствие, возникновения новой массовой культуры или бескультурья.
Захар анализирует и проводит параллели событий начала 90-х годов с событиями 1917 года, уроках, которые сумели извлечь большевики и перевернуть политику разрушения в политику созидания.
Через призму собственных воспоминаний и ассоциаций писатель говорит о необходимости помнить произошедшее в 90-е годы и делать соответствующие выводы.
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика
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