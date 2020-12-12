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Писатель Захар Прилепин о современной истории России

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Писатель Захар Прилепин о современной истории России

Захар Прилепин проводит урок истории, на котором размышляет о событиях перестройки, ожиданиях людей, которые так и не были оправданы и, как следствие, возникновения новой массовой культуры или бескультурья.


Захар анализирует и проводит параллели событий начала 90-х годов с событиями 1917 года, уроках, которые сумели извлечь большевики и перевернуть политику разрушения в политику созидания.

Через призму собственных воспоминаний и ассоциаций писатель говорит о необходимости помнить произошедшее в 90-е годы и делать соответствующие выводы.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10993013.html
Рубрики: История, Мировоззрение, Политика
Метки: Видео, за правду, история, прилепин
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