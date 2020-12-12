Состоявшийся в Кишиневе т.н. митинг сторонников недавно избранной на пост президента Республики Молдовы Майи Манду не стал массовым протестом против Игоря Додона.

На протестной акции Санду поставила ультиматум, потребовав министра финансов Республики Молдова немедленно уйти в отставку. Тем самым Санду надеется распустить парламент и провести досрочные выборы. Вот только сложиться ли все так, как она хочет?

«Додон пытается разжечь огонь, спровоцировать хаос, усугубить кризис, пытается сделать жизнь людей еще хуже. Принятые их большинством в парламенте в последние дни законы угрожают безопасности государства. Они ставят под угрозу бюджет страны», - заявила она.

Особое негодование у Санду вызвал определенный пакет законов, принятый ранее парламентом. Этот закон укрепляет статус русского языка и снимает прежние ограничения на телевещания российских каналов. Кроме того, было принято решение не выделять землю для постройки посольства Соединённых Штатов. И вместо того, чтобы начать решать действительно важные проблемы, вызванные пандемией, новоиспеченный президент устраивает митинги и требует отмены вышеперечисленных законов.

«Вижу, что Майя Санду призывает людей на протест в воскресенье, чтобы заразились несколько тысяч людей коронавирусом. Какая цель? Конкретно. Никто не будет препятствовать ей вступить в должность… Тогда в чём смысл протестов? Мы, проиграв выборы, не вывели людей на протесты, потому что мы хотим, чтобы в стране было спокойно. Мой оппонент хочет дестабилизации», – считает Игорь Додон.

Нельзя забывать, что Молдавия – парламентская республика, в которой прошлого президента Додона, депутаты регулярно «временно отстраняли от должности», чтобы протащить свои законы. И раньше Санду это как-то не особо волновало. Тогда она всячески подрывала президентскую власть. Теперь же, заняв место президента она активно начала жаловаться на т.н. «узурпацию власти».

Очевидно, что Санду лоббирует интересы Соединенных Штатов. До избрания она еще как-то сдерживала себя, разбрасываясь обещаниями: мол, нужно налаживать связи с Евросоюзом и с Россией. Однако, как только, она победила в президентской гонке сдерживаться в своих высказываниях больше не нужно.

В итоге первые шаги Санду на посту президента можно расценить как открытую провокацию, направленную в сторону России. Все для того, чтобы добиться расположения Запада.