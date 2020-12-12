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Егор Яковлев о планах нацистов истребить 30 миллионов жителей СССР в 1941-42 году

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vE-zVXB-KT0
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире
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