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4-й китайский авианосец

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Интересное из брошюры 14-го НИИ китайской корпорации CETC.
На обложке изображен концепт 4-го китайского авианосца.


По данным китайских СМИ, закладка 4-го авианосца водоизмещением 80 000 тонн и атомной энергетической установкой состоится уже в 2022-м году.
На нем планируется устанавливать электромагнитные катапульты.


План развития кораблестроения.


То что уже построено.


То что должно быть построено у британцев.

Все это понадобится Китаю для возвращения Тайваня в родную гавань.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6396175.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество
Метки: авианосцы, будущее, Китай, кнр, ноак
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