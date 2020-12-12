4-й китайский авианосец
Интересное из брошюры 14-го НИИ китайской корпорации CETC.
На обложке изображен концепт 4-го китайского авианосца.
По данным китайских СМИ, закладка 4-го авианосца водоизмещением 80 000 тонн и атомной энергетической установкой состоится уже в 2022-м году.
На нем планируется устанавливать электромагнитные катапульты.
План развития кораблестроения.
То что уже построено.
То что должно быть построено у британцев.
Все это понадобится Китаю для возвращения Тайваня в родную гавань.
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество
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