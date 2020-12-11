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Потерявший уверенность мэр

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Коротко о мэре потерявшем уверенность в людях.

«Я теряю уверенность в нас — агидельцах. Я не могу понять, какая работа нам нужна? Шить не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. (…) Тогда кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!» — написал глава российского города. Он отметил, что из-за пренебрегающих открытыми вакансиями жителей город не сможет привлечь инвесторов. «Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего — поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем?» (с) мэр города Агидель в Башкирии. Фанис Гильванов.

Может быть стоит начать с более адекватных зарплат. Хотя бы на уровне средних по республике. Про Уфу даже не говорю.

Средняя заработная плата в Башкирии во втором полугодии 2020 года составила 26 833 рублей согласно Росстата. О заработках в столице, городе Уфе, сообщает портал trud.com и называет более высокую цифру — 41 190 руб.

https://clck.ru/SR23c

Согласно декларации за 2019 год, доход Гильванова составил около 2 млн рублей. Ещё 600 000 рублей в семейную казну принесла его супруга. У главы города также есть земельный участок, на котором расположены жилой дом, гараж, хозблок и баня.

https://secretmag.ru/news/rossiiskii-mer-s-millionnym-dokhodom-obvinil-zhitelei-v-nezhelanii-rabotat-za-15-tysyach-rublei.htm – цинк

В общем, есть мнение, что мэр потерял не уверенность, а совесть. Насколько давно, местные лучше должны знать.
Нужен ли такой потерявший…уверенность…мэр Агиделю, вопрос тоже достаточно интересный.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6395013.html
Рубрики: Невероятное в мире, Политика, Творчество
Метки: Башкирия, идиоты, эксплуатация, эффективные менеджеры, юмор
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9636 7546
    Мирослава 11 декабря 23:45

      А все просто.Сами власть имущие живут праздно, жрут в десять глоток и отдыхают всеми телами. Пример подают как жить Ничего не делая.Правда Балаболя не в меру.Люди тоже хотят Ничего не Делать.

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    • 17087 12847
      Sergeev сегодня в 05:37

        У нас и за большие деньги не хотят работать. Ключевое слово работать и зарабатывать, а не получать просто за красивые глаза. Ну а мэр просто язык лишнего распустил, да и не так велики его доходы.

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