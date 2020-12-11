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“Почему погиб СССР?”. Профессор МПГУ Б.Ф.Славин на канале Россия-1. “Вечер с Владимиром Соловьевым

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UpgrIoJskIU
Рубрики: Видео, История, Мировоззрение, Политика
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12619 11165
    Руса 11 декабря 16:07

      Б.Ф. Славин ничего не сказал о ГКЧП.
      А ведь именно эти события после общесоюзного референдума
      ускорили развал СССР. В ГКЧП входили соратники Горбачева и его
      ставленники после чистки Политбюро и ЦК КПСС.
      Ельцин и его подельники воспользовались ситуацией, чтобы
      прийти к власти.

      1
      1
    • 35686 31072
      Вячеслав 11 декабря 18:10

        СССР погиб по причине предательства высшего руководства страны…

        1
        1
      • 42000 21196
        Степаныч 11 декабря 21:39

          Почему погиб СССР,свистит прохфессор что был живым прохфессором еще при СССР.Ну наверно и погиб,потому что прохфессор за него не погиб.)

          1
          -1
        • 12395 7052
          Lada 11 декабря 22:46

            Как надоели эти лживые эксперДы! СССР не погиб! Он живее всех живых и восстаёт из пепла, как птица Феникс!
            Да, его предали и развалили…но не убили…силёнок не хватило…ведь против ФАКТОВ не попрёшь…Правда давно вылезла наружу…Правда всегда побеждала и тут победит…Важно, чтобы люди побыстрее очухались от наведённого морока…

          • 9338 3212
            krikunoleg два часа назад

              “Почему погиб СССР?” – потому что вся партийная верхушка была насквозь проамериканская, проевропейская. Она ездила в США, Европу ее там бесплатно содержали, давали подарки, показывали все красоты и достижения умалчивая о проблемах. Вот эта верхушка и решила, что социализм плохо, а капитализм хорошо. И когда такая возможность возникла – снесли социализм вместе со страной и начали строить капитализм.

              Они теперь там, за бугром и хорошо живут, а мы хлебаем их “мечту” полной ложкой.

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