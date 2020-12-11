Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Б.Ф. Славин ничего не сказал о ГКЧП.
А ведь именно эти события после общесоюзного референдума
ускорили развал СССР. В ГКЧП входили соратники Горбачева и его
ставленники после чистки Политбюро и ЦК КПСС.
Ельцин и его подельники воспользовались ситуацией, чтобы
прийти к власти.
СССР погиб по причине предательства высшего руководства страны…
Почему погиб СССР,свистит прохфессор что был живым прохфессором еще при СССР.Ну наверно и погиб,потому что прохфессор за него не погиб.)
Как надоели эти лживые эксперДы! СССР не погиб! Он живее всех живых и восстаёт из пепла, как птица Феникс!
Да, его предали и развалили…но не убили…силёнок не хватило…ведь против ФАКТОВ не попрёшь…Правда давно вылезла наружу…Правда всегда побеждала и тут победит…Важно, чтобы люди побыстрее очухались от наведённого морока…
“Почему погиб СССР?” – потому что вся партийная верхушка была насквозь проамериканская, проевропейская. Она ездила в США, Европу ее там бесплатно содержали, давали подарки, показывали все красоты и достижения умалчивая о проблемах. Вот эта верхушка и решила, что социализм плохо, а капитализм хорошо. И когда такая возможность возникла – снесли социализм вместе со страной и начали строить капитализм.
Они теперь там, за бугром и хорошо живут, а мы хлебаем их “мечту” полной ложкой.