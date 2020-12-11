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“Марафон ответов” с Алексеем Исаевым

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Огромный марафон вопросов и ответов от военного историка Алексея Исаева.
Более 3,5 часов Исаев отвечает на различные вопросы по второй мировой войне.
Слушается легко и доступно.



На заглавной фотографии, немецкая шифровальная машина "Энигма", найдена на дне Балтийского моря.
В конце войны ее выкинули за борт одного из немецких боевых кораблей.

Плюс еще из присланного читателями.


По следам похода Суворова. В дополнение к этому посту https://colonelcassad.livejournal.com/6386990.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6394727.html
Рубрики: История, Мировоззрение, Творчество
Метки: британская империя, великая отечественная война, Видео, вторая мировая война, исаев, ссср, суворов, третий рейх
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