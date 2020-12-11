29 ноября 2020 года (накануне 30 ноября 2020 года — дня полнолуния и лунного затмения, открывающего кармический коридор затмений и время перемен, который завершится новолунием и солнечным затмением 14 декабря 2020 года) старейшему долгожителю советского Политбюро Егору Кузьмичу Лигачёву исполнилось 100 лет!

10 марта 2020 года Валентина Терешкова снова оказалась в центре общественного внимания благодаря предложенным ею поправкам в Конституцию.

Вспомним о проявлении матрицы мифа о Данае, когда в газете «Труд» от 9 мая 1985 года на первой полосе была размещена фотография торжественного заседания ЦК КПСС с выступлением М . С. Горбачёва, на которой в результате некой накладки при подготовке фотографии к печати отпечаталось лишние полголовы Генерального секретаря между Валентиной Терешковой и Егором Лигачёвым.

Без самой Данаи не обошлось…

О пяти(!) Данаях Тициана, которые матрично проявились на этот раз уже для США, и о башнях-близнецах ВТЦ в Нью-Йорке, которые матрично совершили полный цикл, мы писали ранее здесь:

Блог: «Матричная плетёнка» или закольцовка событий 11 сентября с пятью Данаями Тициана для США

А тем временем Трамп

Дональд Фредович ведёт себя довольно спокойно и хладнокровно. Не сильно он похож на посыпающего голову пеплом проигравшего. Есть ощущение некой замысловатой игры.

На днях же Трамп и вовсе заявил, что до 20 января 2021 года (20.01 — данное сочетание цифр присутствует на пост-историческом «Пикнике») много ещё что может произойти:

«Но я думаю, что в период между сегодняшним днём и 20 января произойдёт ещё множество вещей».

(с 37:10 мин. по 38:17 мин.).

Блеф? Трудно сказать наверняка.

Любопытно и то, что окончательное решение Коллегия выборщиков должна вынести 14 декабря 2020 года, а это, — как писалось выше, — дата новолуния и солнечного затмения, завершающего кармический коридор затмений 30.11—14.12.2020).

[Начало отступления]

Не стоит забывать, что евреи-каббалисты в своей деятельности (и не только деятельности — Песах, Новый год у евреев также привязан к лунному календарю) всегда ориентируются на фазы Луны.

И китайцы вычисляют свой Новый год (и не только) по фазам Луны: официальный китайский Новый год — это плавающая дата, которая рассчитывается по лунному календарю. Началом его является первое новолуние после завершения первого полного лунного цикла, который состоялся после зимнего солнцестояния. Так, 2021 год по китайскому календарю наступит 12.02.2021. Интересная дата, не правда ли?

А все остальные (невежды?) отмечают Новый год по цифирькам григорианского календаря, ибо всякой там «астрологической чушью» нас не проведёшь! И, следовательно, в своей жизни и деятельности мы не учитываем фазы Луны (за исключением неосознаваемых нами совпадений), и, как следствие, не пользуемся бесплатной лунной энергией, доступной каждому.

[Конец отступления]

Отметим, что 21 декабря 2020 года произойдёт соединение Юпитера и Сатурна в первом градусе знака Водолей . Такое астрономическое событие (соединение этих двух планет) случается раз в 20 лет и последний раз это происходило 28 мая 2000 года. Вспомните, какие события последовали после этого в России и в мире до конца года.



Вот некоторые из них (они обрушились на плечи молодого президента В.В. Путина сразу же после его инаугурации 7 мая 2000 года): идёт вторая Чеченская кампания, взрывы в Волгограде и московском метро, гибель АПЛ «Курск», пожар на Останкинской телебашне, взрывы во Владикавказе, Пятигорске и Невинномысске.



А также: катастрофа сверхзвукового авиалайнера «Конкорд» при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, «революция бульдозеров» в Югославии и отставка Слободана Милошевича, избрание президентом США Джорджа Буша-младшего, «кассетный скандал» на Украине (связанный с исчезновением журналиста Георгия Гонгадзе) и первые акции «Украина без Кучмы», отмена парламентом Шотландии параграфа, запрещавшего «пропаганду гомосексуализма», а Нидерланды стали первой в мире страной, узаконившей однополые браки, учёные Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека, а парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Так чего же ждёт Трамп?

До момента передачи власти Джо Байдену, — 20 января 2021 года, — осталось совсем немного времени. И предпринять какую-либо попытку юридически оспорить результаты выборов с учётом всей предполагаемой бюрократической волокиты в США вряд ли будет перспективным.

На что же рассчитывает Дональд Трамп, делая подобные заявления?

Возможно, он знает, что 14 декабря Коллегия выборщиков удивит уже празднующих победу сторонников Сонного Джо и озвучит результат, которого никто не ожидает?

Может быть, команда Трампа предъявит ошеломляющий компромат на представителей «глубинного государства», который спровоцирует грандиозный скандал? Или произойдёт банальный военный переворот?

Или же в мире и в США произойдут события, которые позволят Трампу ввести чрезвычайное (или даже военное) положение в стране и отсрочить передачу власти Байдену на неопределённый срок?



Например, военный конфликт, который будет угрожать вероятным/возможным ядерным ударом по США. И Трамп только и дожидается этого момента, зная, что ядерного удара-то никакого и не будет, но чувство страха должно будет овладеть даже самыми неадекватными тинейджерами из движения BLM? Уж очень Трамп спокоен… Или он сосредоточен?

Послесловие

29.11.2020 в США состоялось одно крайне интересное и символичное событие, на которое указал один из читателей нашей группы в ВК, — бой между двумя «стариками»-легендами большого бокса, — Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Представлял этот бой для миллионов фанатов по всему миру не менее легендарный и возрастной ринг-анонсер Майкл Баффер.

Очень любопытной и символичной была и сама дата проведения шоу — 29.11.2020, которую можно выразить следующим образом: 11 11 22 — эти числа являются «визитной карточкой» (меткой) глобального управления.

По мнению наших читателей, и мы с ним согласимся, здесь прослеживаются параллели с состоявшимися президентскими выборами в США, где два возрастных кандидата (Джозеф Байден и Дональд Трамп) представляют две условные политические группировки США, которые видят будущее своей страны диаметрально противоположно и не согласны на компромисс.

Бой состоялся и был довольно зрелищным, но в креслах судей сидели люди, которые ничего не решали (не было никаких судейских записок, никаких выигранных раундов), и на практике получилось так, что всё оказалось профанацией — судьи не объявили победителя, за них это сделал журналист (корреспондент телеканала, ведущего трансляцию).

Вот какая сумятица происходила после боя:

«В какой-то момент стало понятно, что ситуация развивается не по сценарию. И Баффера в ринге не было. Рефери уже вывел боксёров в центр ринга, взял за руки, и… Ничего не происходило. Майкла нет, результата нет, пауза затягивается. В итоге Тайсон устроил скандал, психанул и ушёл из ринга. Его остановили уже у арки, которая вела в подтрибунные помещения. И там уже корреспондент телеканала, ведущего трансляцию, сообщил всем, что бой закончился ничьей. В итоге мы получили ощущение растерянности, недосказанности и бардака. Так, господа, дела не делаются. Ничего более стыдного на таком уровне мы ещё не видели. Удивительный скандал. Сначала Атлетическая комиссия штата Калифорния и Всемирный боксёрский совет лицемерно смягчали правила, пытаясь довести ситуацию до полнейшего абсурда, а затем не сумели даже достойно завершить бой, в который вложены десятки, а то и сотни миллионов долларов. И неужели Баффер отказался участвовать в этом балагане? Если это так, то ему наш двойной респект!»

(Также сообщается, что ринг-анонсер Майкл Баффер досрочно покинул здание, в котором проходил бой).

Подробности:

https://www.championat.com/boxing/article-4201781-boj-majk-tajson—roj-dzhons-mladshij-prjamaja-transljacija-29-nojabrja-2020-onlajn-boja-tajson—dzhons.html

https://www.championat.com/boxing/article-4202541-boj-majk-tajson—roj-dzhons-mladshij-kto-pobedil-skandal-i-nichja.html

Вспомните, разве не это мы увидели сразу после выборов президента США, когда журналисты американских телеканалов самостоятельно решали, кто победил и стал президентом, прерывали прямую речь Трампа, высмеивали его обоснованные претензии к фальсификациям и закрывали глаза на весь происходящий с голосованием фарс, который они называют демократическими выборами?

Послушайте, как Трамп сравнивает США со страной третьего мира в связи с «мошенничеством в крупных масштабах» во время выборов:

(с 37:10 мин. по 38:17 мин.).

Действующий президент США Дональд Трамп выпустил 46-минутное видео, в котором заявил: «Статистически невозможно, чтобы я проиграл». Назвал прошедшие в ноябре выборы «тотальной катастрофой», Трамп жаловался на машины для голосования и бюллетени, которые пришли в ночь выборов, и призвал Верховный суд отменить победу Байдена.

https://www.mk.ru/politics/2020/12/03/tramp-v-46minutnoy-rechi-potreboval-otmenit-pobedu-baydena.html

А теперь вообразите, что легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер (который досрочно покинул балаган) символизировал собой условного «смотрящего» в США от глобального управления. И в сложившейся в США ситуации «боя без правил», в котором схлестнулись некомпетентные силы, глобальным управлением было принято решение самоустраниться.



Америку оставили один на один со своими проблемами. Враждующим группировкам предоставили возможность самим решить, кто же будет рулить США и каким будет будущее этой страны. Какая из них окажется более управленчески грамотной, а значит и жизнеспособной, Мир скоро увидит.

Школа аналитики



***

.