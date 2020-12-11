1912. Этнографическая экспедиция в Забайкалье. Часть 1. Тунгусы
Группа молодежи
22-го июня
Утром вместе сходили в остающиеся юрты и описали..
Многие пошли нам вслед, чтобы сниматься. Хозяин заколол для нас молодого барашка. Закусили там и взяли часть с собою. В нашей ограде
собралось много народа. Женщины дали себя мерить.
Группа молодежи
Фонограф произвел сильнейшее впечатление на всех. Дали им прослушать весь репертуар. Собирались уезжать при благоприятных условиях. Все помогали укладываться. Хозяин преподнес ковер: 2 головы сохатого с бордюром..
Оставил себе нашу карточку. Мы, уезжая, сделали маленькие подарки.
Групповой портрет
24 июня
С утра с хозяином и хозяйкой пошли «гостить». Побывали во всех юртах по Таре.
Встречали как гостей и везде ставили араку и прочее угощение:<нрзб.>, хлеб и иногда блины.
Девушки (профиль)
Хозяева присоединились затем к нам и таким образом ходили из юрты в юрту толпой. Очень трудно было отказываться от араки. И похождение наше окончилось сильной головной болью,особенно у Сережи. В доме брата хозяина (он пастух) закололи для нас барана. Все тунгусы достаточно «нааракивались» и стали петь свои песни. Так путешествовали мы с полдня.
До самого вечера слышны были их песни. Наша старушка совсем растрогалась и начала плакать. Сначала вспомнила, что она сиротинка, а затем своих умерших детей. Плач ее все время чередовался с пением. Среди ночи еще раз они что-то начали петь.
Девушки (фас)
15го [июля]
Вечером пустили в ход фонограф. С большим трудом удалось добиться, чтобы они что-нибудь спели. С одной стороны, им не хотелось, но и конфузились. Песни их не длинные и очень однообразны. Пели, смеясь. Вообще в женщинах много кокетства. Очень они любят украшения, особенно сережки, и если говорят, то постоянно хихикают и прикрашиваются. Вечером прибыл хозяин и принес с собою дикого оленя (изюбра). Рога его имеют около пуда весу, покрыты мягкой сырой шкуркой. Зверь длиною аршина два с половиною. Шкурка твердая, серая. Ее срезают ножом и делают из этого подушки. Кожу отчищают от шкурки и мяса. Затем ее растягивают колышками на земле и сушат один день. Из шкуры делают обувь. Шею разрезали в длинную полосу около вершка шириною.Высушенная и разглаженная, она употребляется как вожжи. Мясо все едят вареным. Мясо замечательно вкусно, даже в таком несложном приготовлении. Для консервирования его опускают на сутки в теплую соленую воду, а затем сушат. Лапы растягивают на щепочке переплетом и сушат. Из них шьют голяшки для сапогов. Этот мех очень красив. Рога продают дорого купцам. Идут они кажется на лекарство (олений рог, мажут ссадины лошадям).
Женщина за шитьем в летнем доме
16го [июля]
Хозяин оказался весьма дик. Он полон всяких верований. Угощает убитых зверей дома и в степи. При питье посылает духам и т.д.
К вечеру, увы, он был совершенно пьян и как муха приставал к Сереже. Скопленное раздражение по поводу пропавших шаманских вещей, на землемеров, кычакова, петербургских каких-то, все этовылилось на Сережу и положение наше стало прямо-таки опасным.
Сережа его сильно ударил. Тот начал бросаться. Пришлось запереться в хате. Пьяный ломился в дверь, в окна. Его сдерживали, но кажется, он вырывался. Спустя час он начал петь какую-то заунывную песню. Затем опять буйствовать и опять петь. Мы решили покинуть свое первое пристанище и перешли к очень славному молодому парню Павлу в его зимовье. Здесь мы почувствовали себя в безопасности, и более скромная изба показалась нам гораздо симпатичнее.
Женщины за прялкой
25го [июля]
Приехала из Акимы одна баба, которая шила там турсуки. Часа через три пришла к нам из любопытства. Она вдова – тунгуска, очень развязна. Живет на квартире у Герасима.
Женщины за шитьем
Я починяла Серкино белье и, всучив карандаш одной из баб, сидевших возле, предложила что-нибудь нарисовать. Выбрать самостоятельно та не смогла и я сказала ей, чтобы она нарисовала корову, собаку etс. Баба-тунгуска иронически отнеслась к рисованию коровы, что-то говорила и меня спросила: «Что, разве у царя нету коров?» на что я ей ответила, что он коров не держит, а приносят ему готовое молоко. В ее уме есть, очевидно,представление, что все, что мы не делаем, идет на показ царю.
Кадки (торхоны) для арцы (водки из кобыльего молока)
Опросники
1) Когда начинаются регулы
2) Когда кончаются
3) Как долго продолжаются
4) Болезненно ли протекают
5) Спят ли с мужем
6) Все ли можно есть
7) Моются ли?
8) Обкуриваются ли и промывают (?) ли внутри по окончании
регул
9) Допустимо ли вводить палец внутрь половых органов
Мужчины в охотничьих костюмах
Мужчины в повседневном (слева) и охотничьем (справа) костюмах
1) Как узнать беременность по месячным
2) Спят ли с мужем когда бывают беременны
3) Все ли можно есть
4) Моются ли и обкуриваются ли? Да
5) Кто помогает при родах бабка, иногда муж
6) Кто присутствует при родах женщины могут ли быть мужчины? нет
7) Что делает муж во время родов и после них? Сидит или держит
8) Болезненны ли роды Да.
9) Куда девают послед и пуповину? Аккуратно положить где-нибудь
10) Все ли могут смотреть на ребенка? Все
11) С какого дня начинают кормить ребенка
12) Сколько времени его кормят
13) Когда возобновляются половые сношения
14) Где родят, не в особом ли помещении. В поганом
Строится джюкiди.
12. Кормят лет до трех, пока ребенок сам не бросит
8. Роды болезненны, но встают скоро.
9. Бабка.
Вид улуса Торгокон
Онгон (материальное вместилище духов умерших предков) в улусе Торгокон
27го [июля] встали поздно. Решили мы пойти к тому месту, где кололи косырка, т.е. молодого годовалого бычка. Сначала, сильно захотев мяса, купил его у вдовы за 50 копен. Теленок весил 4 пуда. Часть он продал соседям по 4 р. пуд. Мы также купили 5 фунтов. Придя туда, мы застали прелюбопытную картину. Вся поварня была наполнена людьми. Сидели на лавках тесно, один возле другого и с остервенением ели только что сваренное в котле мясо. Женщин было только несколько. Присутствовали не все соседи. Главным образом ели boudin, которого наварили очень много. Ели с остервенением, с жадностью. Непривычному глазу вид их мог показаться extra диким, да и нам он культурным не показался.
Внутренность поварни (кухни)
Вид улуса Дэлюн
Рассказ бабки, как она родила Павла.
Атыркан с большаком поехал за мукой. На Каренге тогда кочевали. Осталась она с малыми ребятами. Летом было дело. Положила их спать. Была она одна и вот принесла парнишку. Утром ребята плачут, дров принести она не может. Послала девку за бабой – соседкой.
Пришла баба, дров наколола, чай сварила и ее ругает. Ах ты, дурак такой, пошто нас не позвала, одна тут лежишь. Отвечает бабке: Чего-то, лето теперь, один я, лучше <нрзб>. Все ругали ее (Вспоминает она об этом и ей приятна ее отвага и то, как ее журили). Два дня лежала она, потом дымокурила, лопоть всю, пары 3, 4 штанов (столько,сколько износила во время родов) – без жалости сжигается. Послед,очевидно, тоже сжигается. Пуповину нужно аккуратно свернуть и куда-нибудь положить.
Потом приехал старик, привез муки, лопоть привез. Ну и вот парнишку принесла.
Отец с детьми
Полутовы: свекор с невесткой (профиль)
Полутовы: свекор с невесткой (фас)
Рубрики: История, Творчество
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