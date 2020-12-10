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Высокоразвитые Цивилизации Солнечной Системы. Виктор Максименков

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OTU1McTW8T0
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 35686 31072
    Вячеслав 11 декабря 7:12

      “Высокоразвитые Цивилизации…” Не цивилизации, а культуры… Эти культуры создают народы. И чем дальше земли (планеты) и галактики этих народов находятся от центра Мироздания, тем они менее развиты…

    • 6363 5195
      Женечка 11 декабря 10:38

        Нам, данунахам, на вашей Земле пока делать нечего. Ваши рентилоиды нам про ковид рассказали. Поэтому мы пока посидим на своей НеБеру.

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