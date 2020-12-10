Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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“Высокоразвитые Цивилизации…” Не цивилизации, а культуры… Эти культуры создают народы. И чем дальше земли (планеты) и галактики этих народов находятся от центра Мироздания, тем они менее развиты…
“земли (планеты) и галактики этих народов” – а че, есть такие?!
А центр мироздания это где?
Нам, данунахам, на вашей Земле пока делать нечего. Ваши рентилоиды нам про ковид рассказали. Поэтому мы пока посидим на своей НеБеру.