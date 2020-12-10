Русский мир?

Наверное, это мир, состоящий из русских героев, настоящих русских пацанов, готовых отдать жизнь за родину, и русских девчонок, которые раз за разом не дают погибнуть этим русским пацанам?

Или нет.

Сергей Завдовеев – один из первых активистов Русской Весны. Один из тех, кто строил русский мир на Донбассе. Кирпичи этого русского мира замешаны на крови, и кровь Сергея, «Француза», там тоже есть.

Сергею отказали в получении российского паспорта.

С весны 2019 года для жителей ЛДНР в упрощенном порядке принимается решение о вступлении в российское гражданство. Российские паспорта получили тысячи жителей Донбасса. Сергей не получил. Ему отказали.

Официальная причина отказа — «заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации».

Вкратце о Сергее.

Один из легендарных ополченцев первой волны, служил в подразделении «Оплот» Александра Захарченко. Впоследствии командир отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион», депутат Народного совета ДНР. Позывной «Француз» получил благодаря службе в Иностранном Легионе в начале нулевых. Там был ранен в Афганистане, получил инвалидность, вернулся домой на Донбасс. Принимал участие в боях за донецкий аэропорт, боях в районе «иловайского котла», освобождении Шахтерска, Старобешево, Комсомольска, Логвиново, закрытии «дебальцевского котла». Сейчас является членом политсовета партии «ЗА ПРАВДУ».

Весна 2014 года, 26 мая, донецкий аэропорт, Француз чудом несколько раз не попадает об обстрел, уходит живым вместе со своими друзьями – в том числе, Александром Захарченко, будущим Главой ДНР. Их обстреливали с самолетов, они не горели в огне. Во время разблокирования границы со стороны Мариновки самолеты снова кружили, одну удалось сбить из ПЗРК. Летом выбивали «Черную сотню» с Дмитрием Ярошем из Ольховки. Оттуда они садили из «Ураганов» по Шахтерску. Первый «Георгиевский крест» Завдовеев получил тогда.

Русский мир?

Тогда он был русским, наверное.

Когда горели города и деревни, когда было не до дележа кресел и наград, не до бюрократии, не до чиновничьего произвола.

Сейчас все успокоилось. Война все ещё идет, люди все ещё гибнут, но не в таких масштабах, конечно, а значит, все тихо. Можно замести войну под ковер, не говорить о ней, не упоминать в приличном обществе.

И герои не нужны.

Кровь мальчиков русского мира пролилась и продолжает литься, но чего стоит эта кровь на весах чиновников?

Мене, мене, текел, упарсин. Посчитано, взвешено, разделено.

Недостоин. Следующий.