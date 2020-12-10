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Как санкции стимулируют развитие российской экономики

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Причём подваляющее большинство новой продукции, новых производств, новых заводов запускаются благодаря российским концернам-гигантам, наподобие „Ростеха” или „Росатома”.

Кстати, новейшие генетические исследования проводятся в структуре корпорации… „РЖД”!

Всё-таки опыт работы в КГБ – великое дело!))




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5343466.html
Рубрики: Мировоззрение, Политика, Экономика
Метки: развитие, Россия, санкции, технологии, экономика
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