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Побег из Боливии

08:32. 3 декабря 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1. Бывшая президент Боливии Аньес 26 ноября пыталась бежать из страны самолетом в Бразилию, используя взлетно-посадочную полосу в городе Тринидад. Бдительные местные жители поймали бывшего президента (почти как Луи Капета), не дав ей сесть в самолет, после чего ее поместили под домашний арест. А год назад размахивала Библией в захваченном президентском дворце.

Ты помнишь, как все начиналось…

С большой Библией в руках, под возгласы «Слава Богу!» и «Боливия принадлежит Христу!», сенатор Жанина Аньес вошла 13 ноября в президентский дворец и вступила в обязанности временного президента Боливии, знаменуя возвращение страны к христианским основам.
«Бог позволил, чтобы Библия возвратилась в Национальный дворец. Да благословит нас Бог!» – первым делом заявила Аньес, подчеркнув завершение правления социалистов. С балкона дворца она приветствовала толпу также с Библией в руках – но уже меньшего размера.
Режим ультралевого президента Эво Моралеса разорвал союзные отношения боливийского государства с Католической церковью (которые хранились на протяжении всего существования независимой Боливии, несмотря на многочисленные кризисы) и ориентировался на коммунистический Китай и Россию.
Эво Моралес сделал католическую Боливию светским государством. Он критиковал Католическую церковь, доказывая, что «Церковь в Боливии – принципиальный враг реформ и политических перемен», что католическое духовенство сохраняет «колониальный менталитет». Многие представители боливийской власти ассоциировали католицизм с белыми олигархами и колониальным наследством.
Один из лидеров Боливии Луис Фернандо Комачо торжественно положил Библию на национальный флаг в освобожденном дворце и заявил: «Пачамама (индейская богиня) никогда не вернется, а Боливия принадлежит Христу!»
Это событие произошло во время заседания парламента. Пока Аньес входила в должность, ее команда читала «Слава в вышних Богу», а противники пытались свистеть.
Позже Аньес выступила с балкона президентского дворца в Ла-Пасе, сообщив: «Библия имеет большое значение для нас. Наша сила и мощь – в Господе. Да благословит нас, братьев Боливии, Господь!»
Аньес выступает за жизнь и семью, а также против распространения индейского колдовства. В 2013 году она написала в своем Твиттере: «Я мечтаю, чтобы в Боливии не было сатанинских обрядов коренных народов».
Освобождение Боливии должно вдохновить правых всего мира и говорить о том, что мы еще далеко не проиграли. «Боливия принадлежит Христу!»

https://grace.by/news/mezhdunarodnye/boliviya-vozvraschaetsya-k-hristu/ – цинк

Аха-ха. Спустя несколько месяцев правления, за ревнительницу Христа было готово проголосовать менее 8% боливийцев.

2. Бывший министр правительства Мурильо успешно бежал из Боливии в Панаму, но этот хмырь первым дернул из страны, так как на него уголовное дело завели в числе первых.
3. Бывший министр обороны Фернандо Лопес бежал в Бразилию. Три человека из миграционного управления арестованы за пособничество побегу от правосудия.
4. На начало декабря заведено уже более 50 уголовных дел против различных участников фашистского переворота 2019-го года. Судить понятное дело смогут только тех, кого поймают. Сбежавших – только заочно.

Все вышеуказанные лица проходят по многочисленным делам о массовых убийствах, захвату власти, злоупотребление службеным положение и коррупции. Сейчас вскрываются многочисленные факты воровства государственных средств.
Вот этих персонажей "демократическая общественность" позиционировала как демократический выбор боливийского народа после фашистского переворота.

Метки: аньес, боливия, южная америка

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6372477.html

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