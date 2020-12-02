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Сколково, Роснано и др. Почему триллионы утекают в песок?

22:01. 2 декабря 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tNzpgccnM78

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