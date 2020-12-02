Процессоры от компании МЦСТ под названием «Эльбрус» появились не сегодня и не за один год и родословная процессора идёт с времён СССР, когда страна была сильна, а наука была на острие технического прогресса. «Эльбрус» это – серия советских и российских вычислительных систем, разработанных в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) в начале 1970 и конце 1980-х годов под руководством Всеволода Бурцева. ЭВМ на базе данного вычислителя широко применялись в ВПК и устанавливались на системы ПВО/ПРО города Москвы, за 20 лет было разработано 3 поколения вычислительных машин начиная от «Эльбрус-1» и заканчивая «Эльбрус-3», который прошёл испытания, но в серийное производство запущен не был, но системы на «Эльбрус-2» работают по сей день на некоторых объектах ПВО.Развал 90-х и деятельность «эффективных» приватизаторов уничтожила всю радиоэлектронную промышленность СССР, а практически все заводы и предприятия отрасли были проданы за копейки и так же были утилизированы за (кока-колу и жвачку). Казалось мы отстали навсегда и уже ничего не изменить, однако не всё так просто и однозначно.Многие читатели не совсем понимают, что такое процессор, сколько стран способны его производить и что главное в столь сложном компоненте ЭВМ и персонального компьютера. Разбирать подробно все технические аспекты процессора и систем на кристалле мы не будем, как и не будем разбирать процессоры архитектуры ARM которые используются как правило в смартфонах. Сегодня для примера разберем стандартные десктопные процессоры.Многие считают, что лидерами в этой области являются западные страны, а также Япония или Корея. Но это не так, вернее Европа и страны Азии, своих процессоров не имеют вообще. Тесть, существуют процессоры из Японии или Китая, но как правило, это мобильные системы на кристалле с использованием лицензированной архитектуре, а архитектура, это по сути и есть процессор. Но всё же лидером среди серьёзных ЦП является только одна страна и это США. Компании Intel и AMD делят рынок так называемых х86 процессоров с 80х годов и являются монополистами. Попытки использовать х86 архитектуру были и в других странах, в частности Тайваньская VIA Technologies выпускала ЦП на х86 но под давлением intel всё закончилось быстро, так как х86 является интеллектуальной собственностью этой компании.Благодаря компании МЦСТ, которая продолжила дорабатывать советскую архитектуру, наша страна сокращает отставание просто семимильными шагами. Если еще в 2014 году тот же Эльбрус-4С с частотой 800 Мгц на 4 ядра мог сравниться с процессорами AMD 2005-2006 года, то Эльбрус-8С 2016 года мог сравнится с ЦП от intel 2012-2013 года. Сказать, что «Эльбрус» это просто VLIW процессор будет не корректно, так как всё же это логическое продолжение советской архитектуры, которую сейчас называют Е2К, которая также использует очень длинный машинный набор команд. Возникает вопрос, что же такое Эльбрус в наше время? И почему его стоит воспринимать всерьёз?«Эльбрус» в наше время это – процессорная архитектура и целое семейство универсальных VLIW-микропроцессоров, разрабатываемых российской компанией МЦСТ при участии ИНЭУМ, которая, не смотря на 90-е продолжила развитие процессорных технологий советских вычислительных комплексов «Эльбрус». Путь компании МЦСТ был долог и труден, от самых смешных по современным меркам процессоров Эльбрус 2000 с частотой 300 Мгц (2005 года), до героя сегодняшний статьи вполне приличного Эльбрус-16С.Самым новым процессором в линейке это Эльбрус-16С, процессор имеет 16 ядер с частотой 2 ГГц (2 ГГц для E2K из-за выполнения 48 команд за такт, приравнивается к 3.6-3.8 ГГц процессора архитектуры х86), процессор произведён по современным 16 нм нормам и это когда intel уже не первый год завис на 14 нм. Процессор поддерживает современную восьмиканальную (8-ми канальную, Карл!!!) оперативную память DDR4-3200 МГц с коррекцией ошибок (ECC).Имеется поддержка виртуализации и поддержка до 32 линий PCIe 3.0, а также 4 канала SATA 3.0, при этом в процессор интегрирован 10-гигабитный контроллер Ethernet. Уровень производительности новинки находится на отметке в 1,5 ТФлопс в задачах, связанных с вычислениями с одинарной точностью (FP32), и достигает 0,75 ТФлопс при расчётах с двойной точностью (FP64), что сопоставимо с современными ЦП серии Ryzen от AMD. Процессор может работать в связке с ещё несколькими ЦП в составе многопроцессорной системы, которая может использовать до 4 CPU и 16 Тбайт оперативной памяти. Более того, ЦП имеет внушительные 32 Мб кэш памяти 3-го уровня и умеет работать с набором команд архитектуры Intel x86–64, что вообще нонсенс.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10951740.html