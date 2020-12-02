О.Н. Четверикова. Третий этап ликвидации образования
22:02. 2 декабря 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кому-то выступление Ольги Николаевны может показаться скучным, ибо она какое-то время зачитывает выдержки из официальных приказов правительства и Минпросвета. Вот только такое отношение было бы ошибочным, потому что обсуждаемый сюжет – ползучий незаконный перевод школьников на дистанционку – действительно является архиважным не только для будущего страны, но и для здоровья самих нынешних школьников.
Причём следует учесть, что активность родительской общественности всё же позволяет затормозить процесс осущствления врагами России проекта „Детство-2030”, т.к. самые людоедские законы были под этим напором отклонены.
Однако активность по противодействию разрушения образования снижать недопустимо. Иначе в среднесрочной перспективе – полное угасание России. Во всех смыслах.
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Причём следует учесть, что активность родительской общественности всё же позволяет затормозить процесс осущствления врагами России проекта „Детство-2030”, т.к. самые людоедские законы были под этим напором отклонены.
Однако активность по противодействию разрушения образования снижать недопустимо. Иначе в среднесрочной перспективе – полное угасание России. Во всех смыслах.
***