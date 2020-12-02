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Где вдова Солженицына и Лия Ахеджакова?

17:21. 2 декабря 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Анастасия Миронова о деле педофила Дмитриева из "Мемориала".

Как кстати напомнил петрозаводский политик Александр Степанов, прошло около двух недель, а защита Дмитриева не опровергла заявление о найденных ещё при задержании Дмитриева фильмов и мультфильмов с детским порно. От его старшей дочери Катерины Клодт тоже не было заявлений. О том, что Клодт не опровергла наличие в деле нескольких фото с ее собственной обнаженной дочкой, и речи не идёт – их в видеорепортаже "Вестей" признал сам Дмитриев.

Ссылание на обнаруженные порнофильмы как на повод к пересмотру дела лицемерно и даже преступно: якобы, ранее Дмитриева дважды оправдывали пообвинению в порнографии, потому что не знали мотива и потому, дескать, что найденные у него фото опекаемый девочки можно было считать двусмысленными.
Это ложь! Представленные по ТВ фото должны рассмаьриваться как порнография, сам факт съёмок таких фото является составом преступления по статье о развратных действиях (на первом суде Дмитриеву вменяли и эту статью, но оправдали, на втором даже в этом не обвинили). Единственная судебная экспертиза, не признавая фото из дела порнографическими, сделана конторой "Рога и копыта" с одним сотрутником. Все остальные "эксперты" (Щеглов, Шмаина-Великанова, работник Эрмитажа) не давали экспертизу – они были привлечены защитой для оценки обвинительной экспертизы. Институт Сербского экспертизу фото не делал, вас введи в заблуждение.
Либо эти "эксперты" намеренно солгали, и тогда надо ставить вопрос об уместности нахождения их на их должностях, либо им для экспертизы были представлены не самые тяжёлые фото, тогда надо сажать адвоката Виктора Ануфриева и проводить проверку деятельности судьи Марины Носовой. Ну потому что или товарищи учёные выгородили педофила, или защита подложила учёным не те фото, а судья приняла материалы.

Ещё спрошу агрессивных или отмалчивающихся сейчас защитников Дмитриева: вы уже хоть что-то скажете, если, допустим, в деле окажется и будет опубликовано порновидео с самой сиротой? Это вас проймет, или вы продолжите делать вид, будто ценою слез в течении многих лет насилуемой и оскорбленной сироты не помогали спасать человека, который взял из детдома вопреки воле родной бабушки ребенка, снимал его голым ночью с раздвинутыми ногами, раз в неделю звал к себе и лез в трусы, а потом смотрел детское порно???
Вы, черт возьми, просто сделаете вид, что не ошиблись и в ошибке своей не принесли столько неприятностей ребенку и тем немногочисленным людям, кто ему поверил? Вы реально думаете, что все забудется и вы ещё повоюете потом за депутатские мандаты и демократию?????
Пока только один человек из сотен и сотен активных защитников Дмитриева и постоянных подписантов пришел ко мне и написал, что он ошибся. Мне одной написал, но и то прогресс. Остальные не ответили ничего. Где три нобелевских лауреата? Где вдова Солженицына, которая с подачи защитников на весь мир оболгали кровную сем сироты и ее бабушку? Где БГ, Ахеджакова, Улицкая????
Эээээ, лауреаты, все, конец истории. Остался только ваш выход. Надо выходить с покаянием. Мы – страна Достоевского, у нас нельзя просто взять и бесследно на глазах у всего мира растоптать и уже изнасилованного ребенка…
Каждый день, реально – каждый день с момента выхода моего материала "Стороны три!" я захожу в интернет и ищу доказательств, что хоть кто-то из слепцов прозрел и понял, чем на самом деле стало для страны дело Дмитриева.
Никто не понял.
Думаю, если. И начнется процесс покаяния, то со Звягинцева – я отмечала летом, что он единственный из звёзд в своем обращении сделал оговорку, что Дмитриев может оказаться виновным, хотя вероятность этого и ничтожна. Звягинцев единственный из всех них подумал о собственной репутации и, при том, собственной головой. Больше никто из них не подумал, что будет, если они ошиблись.
Знаете, почему они не думали? Потому что и тогда были уверены, и сейчас убеждены, что с них не спросят.
Надо спрашивать. Путин с его людоедами не вечен. Не приучим отвечать за репутацию – получим новых людоедов себе на шею. Эти тридцать лет ехали – и новые столько ещё будут на нас ехать и потихоньку откусывать

https://www.facebook.com/ns.mironowa – цинк
https://zen.yandex.ru/media/mironowa/kak-menia-publicista-vytolkali-iz-liberalov-5f4621ca5ded5708f15036f5 – о взглядах Мироновой

Действительно, где? Почему нет масштабной кампании интеллигенции с лозунгами "Детское порно подбросило ФСБ!", "Его снова оклеветали!" и "Чекисты мстят лучшим людям!"?
Хотя конечно, с чему бы им перед кем-то каяться и извиняться. Вот требовать покаяний и извинений от кого-то, это завсегда. А как самим, так это не про них.
Они и раньше этого не делали, с чего бы сейчас начинать. Им важно мнение и уважение лишь их узкой тусовки выдающей себя за "русскую интеллигенцию". А на мнение "этих" из "не того народа". как-то всегда им было наплевать.
Как говорил Рено де Шатильон "Да я такой, меняться поздно". Поэтому ожидания нравственного перерождения этой публики напрасны.

Метки: ахеджакова, интеллигенция, либералы, мемориал, педофилы, Солженицын

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6371699.html

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