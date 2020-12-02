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Флойд, ты можешь дышать?

08:10. 2 декабря 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Флойд, ты можешь дышать?

Еще несколько картинок от автора шедевра https://colonelcassad.livejournal.com/6367477.html, вызвавшего истерику австралийского правительства, которому очень не понравилось, что МИД КНР проиллюстрировал такой картинкой зверства австралийской военщины в Афганистане.


Ты просто пушечное мясо. Неблагодарные, глупые, бедные "детишки".


Извинись!


Коронация шута.


Коллективный иммунитет. Резня разрешенная государством.


Вы верите в бога-самозванца.


Давай, Майк! Я теряю контроль!





Автор Wuhe Qilin очень крут.


Метки: империализм, Китай, кнр, США, флойд

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6370231.html

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