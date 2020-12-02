

Несколько вопросов, которые вас шокируют

Когда началась Вторая мировая война? Уверен, каждый мало-мальски грамотный человек тут же выдаст памятную всем дату: 1 сентября 1939 года. Что ж, ответ принят… Однако позволю себе задать еще один вопрос: а почему, собственно говоря, в историю, как гвоздь-«сотка» в дубовую доску, намертво «вколочена» именно эта дата?



Да, в тот день гитлеровская Германия напала на Польшу. Но было ли это первым проявлением агрессии со стороны Третьего рейха? Нет. Разве именно тогда сапог солдата Вермахта впервые перешагнул границу чужого суверенного государства? Опять-таки, ни в коем случае!



До этого, как мы помним, был ввод войск в демилитаризованную Рейнскую зону, «аншлюс» Австрии, в конце концов, расчленение нацистами Чехословакии, после которого Чехия была Германией попросту оккупирована, а Словакия превращена в собственный придаток. Да и имел ли начавшийся именно тогда конфликт всемирное распространение?

Ничего подобного – Британия и Франция объявили о вступлении в войну с Германией 3 сентября (а реальных военных действий против нее не вели гораздо дольше), США и Япония 5 сентября вообще заявили о своем нейтралитете в идущем в Европе конфликте… Так почему же отсчет Второй мировой ведется от 1 сентября 1939-го? А потому, что Западу так удобнее и выгоднее.



Тамошние «летописцы» считают точкой отсчета мирового побоища нападение на Польшу исключительно потому, что ему предшествовало заключение Пакта о ненападении между Берлином и Москвой, который там именуют «пакт Риббентропа-Молотова». Долгие годы западными историками (и политиками) продвигалась идея о том, что якобы этот договор и «открыл дорогу для агрессивных планов Гитлера».



Опять-таки, некоторое время спустя после вторжения Вермахта на территорию уже прекратившего свое существование польского государства вошла и Красная армия, возвращая территории, злодейски захваченные Варшавой в 20-х годах и отодвигая на Запад «линию соприкосновения» с будущим врагом. Это нам тоже пытаются ставить в вину.

Таким образом, в «мировом сообществе» сперва исподволь и потихоньку, а в наши дни – уже совершенно открыто, предпринимаются попытки полностью уравнять действия Третьего рейха и СССР. Одна из причин, по которым это делается – желание «спрятать в тени» истинных виновников и инициаторов Второй мировой войны, которых следует искать не только в Берлине, но также в Париже и Лондоне. Именно для этого самым старательным образом затушевывается и настоящая дата начала этого самого масштабного и разрушительного в истории человечества конфликта.



Во время проходившей недавно в Москве конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом» один из ее участников, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский прямо заявил о том, что 1 сентября 1939 года есть дата «чисто политическая и антироссийская, навязанная нам Западом».



На самом деле, считает историк, «стартом» Второй мировой следует считать если не октябрь 1938 года (захват Германией Судетской области), то, самое позднее, 15 марта 1939 года – день когда Вермахтом была оккупирована Чехия.



Однако в таком случае автоматически придется признать, что Гитлеру «развязал руки» никак не пресловутый «пакт Риббентропа-Молотова», а заключенная 30 сентября 1938 года сделка между ним, британским премьер-министром Чемберленом и главами правительств Франции и Италии – Даладье и Муссолини.



Представителей СССР при этой позорнейшей сделке, впоследствии получившей имя «Мюнхенского сговора», и близко не было. Наша страна как раз была готова защищать Чехословакию с оружием в руках – однако ей пригрозили всеевропейской войной. И исходила эта угроза из Парижа и Лондона.

Да, да – Британия и Франция готовы были начать войну не с Третьим рейхом, а с Советским Союзом, напрямую заявив чехам, что в случае принятия теми помощи от Москвы, начнется «крестовый поход против большевиков».

Вы еще не догадались, каким будет мой следующий вопрос? Ну да – кто был нашими союзниками во Второй мировой? После сказанного выше, вы все еще числите среди таковых англичан и французов?



А как насчет того, что уже в 1940 году, во время Зимней войны СССР с Финляндией, союзницей Гитлера, они планировали бомбардировки Советского Союза и десанты на его территорию (в частности, в районе бакинских нефтепромыслов). Это – при том, что с Третьим рейхом обе эти страны находились в официальном состоянии войны еще с прошлого года, а с СССР – нет.



Та же Польша, без умолку стенающая и вопящая сегодня о своей роли «жертвы», которую терзали «диктаторские режимы», сама в 30-е годы прошлого века представляла собой полуфашистскую диктатуру с захватническими устремлениями. Во всяком случае, Чехию кромсали совместно с немцами поляки, а не русские. И в 1939 году Варшава решительно и неоднократно отказалась от любой военной помощи Москвы, которую та ей предлагала.

Так почему же мы должны и дальше идти на поводу у явно враждебной нам трактовки исторических событий, в которых именно наш народ не только сыграл решающую роль, но и понес самые больше потери?



Стоит ли нам и дальше выслушивать умствования западных «исследователей», прилагающих все больше усилий к тому, чтобы поставить знак равенства между нацистами и «сталинским режимом» (на самом деле нацизм уничтожившим), между Третьим рейхом и Советским Союзом? Между прочим, предложение того же Неменского о переносе даты начала Второй мировой на уровне решения Государственной думы – вовсе не такая уж плохая идея. В конце концов, перенес же этот орган дату ее окончания с 1 на 3 сентября 1945 года?

Сделать виновников из победителей

И тут вполне можно было бы сказать, что наши «друзья» из пытающегося найти все новые и новые поводы для обвинений и «принуждения к раскаянию» России «мирового сообщества», могут считать и мерить как им угодно. Главное, чтоб не лезли со своим кривым аршином к нам. Да вот, увы, не получается…



Лезут. Чтобы понять, с какой целью десятилетиями велось создание фальшивой «истории» Второй мировой, именно сейчас вышедшее, так сказать, на пик, следует вспомнить о ее последствиях. Такая основная международная организация, как ООН, была создана именно странами, носившими гордый статус «победители нацизма».



Франция, между прочим, в число таковых была включена по инициативе и настоянию Сталина. Вполне могла бы оказаться и в числе стран-коллаборантов, причем вполне заслуженно…

Впрочем, я отвлекся. Вся кутерьма с «переоценкой», «переосмыслением» событий 30-х годов прошлого столетия и попытки выпятить на первый план якобы «сговор» между СССР и Германией, имеют под собой вовсе не академический, а сугубо практический интерес.



Ведь если предположить, что СССР является «не таким уж и победителем», а, напротив, чуть ли не одним из зачинщиков той войны, то России, как его правопреемнице, вовсе не место в ООН, а, как минимум – в ее Совете безопасности в качестве постоянного члена. Ну, а уж дальше – сами понимаете.



Задача состоит в том, чтобы низвести нашу страну до положения той же Германии, десятилетиями кающейся, приносящей извинения, выплачивающей всевозможные компенсации и несущей на себе вечное клеймо родины нацизма. Все попытки очернения Советского Союза, коммунистической партии, Сталина и его соратников направлены именно на ее достижение.

Карикатура в британской газете Evening Standard. Подпись снизу: «Что, для меня стула нет?»



Увы, следует признать, что сами мы во многом способствовали сложившемуся сейчас абсолютно ненормальному положению. Сперва ради эфемерной «дружбы народов» наглухо замалчивалось пособничество гитлеровцам, осуществлявшееся зачастую в массовом порядке жителями и «правительствами» не только стран «социалистического содружества», но и некоторых бывших союзных республик. Всех их щедро вписали в «жертвы нацистской оккупации» и «народы-победители».



А очень зря – поскольку теперь эти самые «жертвы» поганят памятники своим настоящим освободителям. Потом, в угоду «западным партнерам» мы отреклись от славного сталинского прошлого, а с ним – и от большей части собственной Победы, взамен этого принявшись превозносить всякие «Оверлорды» и прочие, скажем прямо, крайне малозначительные в масштабах войны операции наших «союзников». Допустили на свои экраны киномазню вроде «Рядового Райана», а то и кое-что похуже.

Об отечественном кинематографе с его «штрафбатами» и сонмами особистов-садистов я и вовсе промолчу. Мы разрешили всякой либеральной публике изгаляться над святым, ставить под сомнение великий Подвиг и плевать на имена героев. Стерпели бредни Резуна и множества его последователей, дожились до позора, которого наши деды и прадеды – победители не вынесли бы, наверное.



На Западе успокоились и уверились в том, что отныне можно неторопливо и системно доводить дело до конца – еще чуть-чуть, и потомки тех, кто отдал свои жизни на полях Великой Отечественной, начнут сами разрушать их памятники и проклинать их имена, как это происходит сейчас на Украине и в Прибалтике. Однако что-то пошло не так – Россия опомнилась и не дала отнять у нее едва ли не последнее, что осталось – Память и Гордость. И вот теперь наступление в «исторической войне» начато с новой силой.

Что делать нам с этим? Во всяком случае, не терпеть! Не молчать, не ограничиваться пустыми словесами. Руководству страны, прежде всего, нужно определиться. Перефразируя известную поговорку, тут уж или Георгиевскую ленточку снимать, или…



Или перестать повторять за западными и собственными либералами мантры про «сталинские репрессии» и «коммунистические ужасы», четко осознав, что таким образом открывается широчайший простор для спекуляций и фальсификаций. Прекратить, в конце концов, завешивать тряпками на День Победы Мавзолей Ленина – поскольку именно с него великий Сталин провожал на бой наших воинов 7 ноября 1941 года и на нем же принимал величайший в истории нашего Отечества Парад 24 июня 1945 года.



Перестать извиняться, лебезить и юлить перед «союзниками», которые, простите за грубость, воротят рыло от приглашений на праздник Победы в страну, которой они, собственно, ей и обязаны. Признать, наконец, что если союзники у великого советского народа в Великой Отечественной и были – то только в кавычках и с большим знаком вопроса. Китайцы уж скорее союзниками нашими были, а никак не англосаксы…



А всех тех, кто сейчас вопит о «советской оккупации» и осмеливается осквернять захоронения, уничтожать памятники, ставить под сомнение подвиг наших дедов и прадедов, пора, наконец, проучить так, чтобы неповадно было уже никогда что-либо подобное творить.



Чехия, Польша, Прибалтика, Украина – во всех этих странах мы имеем дело не с «самодеятельностью» отдельных русофобов, а с государственной политикой. Что ж, пусть и ответственность за нее несет государство – да полной мерой!



А касательно «отдельных граждан» этих стран, тянущих поганые ручонки к солдатским могилам, так мне лично очень импонирует инициатива главы Россотрудничества Евгения Примакова, объявившего денежную награду за сведения о тех, кто осквернил памятники советским воинам в Литве.



И при этом пообещавшего найти в этой стране «достойную неправительственную организацию», которая «возьмет на себя защиту воинских захоронений красноармейцев». Вот это очень правильно – давно пора!

Если сейчас мы, снова, как это, увы, бывало уже не раз, дадим слабину и позволим кому-то перекраивать историю, то тем самым превратимся из потомков Победителей в непонятно кого. Страна, населенная и управляемая непонятно кем, никогда и ни за что не станет мировой державой. Нас попросту вытеснят на обочину – сперва истории, а потом и дня сегодняшнего.



А будущего нам не оставят вовсе. Что сейчас требуется от России, ее лидеров и всех без исключения граждан – это непоколебимая твердость и последовательность в отстаивании своих позиций. Нужно просто вспомнить великие в своей простоте слова: «Наше дело правое! Победа будет за нами!»