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“Вратарь галактики”

22:06. 1 декабря 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Новый обзор Евгения Баженова на российский фантастический шедевр "Вратарь галактики".



Сам фильм где-то с месяц назад смотрел. Фильм не понравился – аляповатая каша и постоянные заимствования из зарубежной фантастики, при отсутствии у фильма собственного лица.
Из положительного можно отметить работу специалистов по графике, но это уже далеко не первый фильм (тот же "Аванпост" или "Притяжение-2"), где видно, что с точки зрения графония, у нас уже более-менее научились делать.
А вот со сценариями по-прежнему беда. Поэтому провал в прокате данного кино отнюдь не удивил.

PS. Кстати, упоминаемая в обзоре "Гренландия", которую "Вратарь галактики" даже провалившись обошел в отечественном прокате, те еще помои. Фильм-катастрофа, где сама катастрофа по большей части отсутствует.

Метки: баженов, Видео, кино, фантастика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6368887.html

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