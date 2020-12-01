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США спишут вертолетоносец “Боном Ричард”

22:02. 1 декабря 2020 88 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


ВМС США отказались от идеи ремонта сгоревшего летом вертолетоносца "Боном Ричард".
После подсчетов стоимости ущерба выяснилось, что для ремонта потребуется более 5 лет, а общая стоимость ремонтных работ (необходимо было восстанавливать более 60% корабельных отсеков) или же работ по переоборудованию вертолетоносца в госпитальное судно (от 1 до 1,5 млрд. долларов)  или во что-нибудь еще, обойдется слишком дорого – ориентировочно, более 3,5 млрд. долларов. Для сравнения – сумма ущерба от резонансного пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" составила 300-350 млн. рублей (данные ОСК на начало осени 2020).

Флотские резонно решили, что проще строить что-то новое (в ближайшие годы они будут предпринимать попытки продавить через оборонный комитет Сената дополнительные ассигнования на строительство нового вертолетоносца стоимостью около 4-4,2 млрд. долларов за штуку), чем вкладываться в сомнительный и дорогостоящий ремонт сгоревшего вертолетоносца. Так что уже в 2021-м году вертолетоносец водоизмещением более 40 000 тонн разделают на металл. Стоимость утилизации – чуть более 30 млн. долларов. Часть лома будет продана Китаю. Таким образом, произошедший пожар оказался для корабля фатальным. Кроме того, незадолго до пожара, вертолетоносец прошел модернизацию для того, чтобы принимать истребители F-35. На это было потрачено 250 млн. долларов. Как не трудно догадаться, эти вложения тоже пошли прахом.
Расследование причин приведших к фактической гибели столь крупного корабля и огромному материальному ущербу продолжается до сих пор.

Метки: боном ричард, вмс сша, США, флот

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6369561.html

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 41739 21011
    Степаныч 1 декабря 2020 в 22:22

    Херойская гибель пиндоского вертолетоносца не пройдет даром,лизание ботинок неграм как нельзя сильнее сплотит их ряды.)А что вы хотели от Трямповской омерики,воскликнет другой,вот Байден приде,порядок наведе,если доживет до инакарнации.)))

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    • 24909 3299
      РусофилСтепаныч 1 декабря 2020 в 22:31

      Ну и спишут и чё?
      Сколько их у Америки а сколько у России?
      Россиюшка неграм где лижет раз не может САМА построить?
      Рукожопы

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      • 41739 21011
        СтепанычРусофил 1 декабря 2020 в 22:50

        Да хоть сколько,а в реале боевых возможно и ни одного.)А нам то зачем эти громадные и дорогие мишени для дешевых ракет.Наши”рукожопы” уже всяких ракет понадели столько,что полизать у нас негров затопчут и не заметят.)))А ты смотрю подпиндосником решил подработать,никак тариф повысили.)))

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