Ровно 27 лет назад, а именно 30 ноября 1993 года Указом Президента Российской Федерации Б. Ельциным двуглавый орел вновь обрел статус официального герба государства.

До сих пор историки не могут точно сказать, откуда первоначально произошел этот символ. Одни утверждают, что изображение двуглавого орла возникло еще в XIII веке до нашей эры и являлось символом Хеттского царства. Однако другие уверены, что эмблема своими корнями уходит в более древнюю культуру арии, составляющих древние народы Индии и Ирана.

Позднее двуглавая птица использовалась многими народами и империями. На Руси первое достоверное упоминание о ней датировано 1497 годом, когда на грамоте Ивана III была поставлена печать, на которой с одной стороны был изображен всадник с копьем, поражающий дракона, а на другой орел с двумя головами. Именно с того самого момента, символ все больше начал олицетворять могущество русского государства, со временем приобретая очень важные геральдические знаки.

К примеру, во времена правления Бориса Годунова у двуглавого орла сверху появились 3 короны, обозначавшие отвоеванные у Крымского ханства царства: Астраханское, Казанское и Сибирское. Позднее династия Романовых наделила птицу скипетром и державой, над головой появились императорские короны, а на крыльях стали обозначаться различные царства, входящие в состав государства российского.

11 апреля 1857 года Александр II окончательно утвердил двуглавого орла официальным гербом империи, который не менялся вплоть до начала 1917 года. Тем не менее, после Февральской революции по требованию временного правительства у символа «вырвали» практически всю атрибутику, оставив как ни странно «голое» изображение птицы. Спустя несколько месяцев, Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» геральдические знаки российской империи, как собственно и двуглавый орел были ликвидированы. И только в конце 1993 г., символ вновь смог вернуть себе статус, официально оказавшись на гербе современной России.

В настоящее время его изображение олицетворяет не только вечность русской государственности, но и ее преемственность с великими империями в прошлом. Так две головы хищника как бы напоминают о важности зорко следить и защищать свои рубежи, как со стороны Запада, так и Востока, а сжатые в когтях скипетр и держава говорят о власти и могуществе государства.

Особую роль в гербе Российской Федерации уделяется щиту на груди орла, на котором всадник на белом коне серебряным копьем разит черного дракона. Данная композиция говорит нам о необходимости в единстве и сплоченности всех жителей многонациональной России неустанно вести борьбу со злом на всей планете, особенно там, где процветает «тьма».

Поэтому очень важно понимать, что двуглавый орел – это не просто птица с крыльями, а один из древнейших символов, который не только олицетворяет силу и могущество российского государства, но и говорит о неразрывности российской истории.