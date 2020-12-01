Главная » Видео, Творчество

Про пчёл

14:28. 1 декабря 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9BFZ1J83DYI

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лев Толстой знал секрет правильных пчёл
... поступления меда учетверяются, он сказал про количество товарного меда, складывающегося из... нормальная, она несколько штук трутней про запас держит. Так же, как... Читайте также: Исцеляющий сон на пчёлах Источник
Н.Н. Вашкевич о русском и арабском языках
...это русское слово значит “ушестерённые”.– Пчёлы, как и китайцы, занимаются ...пытались объяснить слепому, немому Гордону про знаменитую китайскую книгу перемен, ...истории, анекдоты”. Вспомним, какие сказки про коммунизм рассказывал нам Никита Хрущёв...
Безумный мёд Непала
... laboriosa, трудолюбивых гигантских гималайских медоносных пчёл, отлично приспособленных выживать в этих...естественных хищников, которые отравляют жизнь пчёлам с низовьев. Тяжёлые ульи гималайских... пробовали собирать мёд без сна про Рангкеми – и всех их ...
Безумный мёд Непала
... трудолюбивых гигантских гималайских медоносных пчёл, отлично приспособленных выживать в...– духа природы, покровителя пчёл и обезьян. Профессия сборщика...собирать мёд без сна про Рангкеми и всех ...костюмы мешали восхождению, а пчёлы залетали через самые уязвимые...
Закон возникновения разума, и константа разума. Шесть видов разума.
...разумных существ. Приведём пример про муравьёв: Когда Царица муравьёв ...его виды. Каждый рой пчёл, каждый муравейник, каждая нация...определяет численность семьи муравьёв и пчёл, термитов. Все, что...рабовладельческая структура. Но у пчёл по сравнению с муравьями ...
Переезд из вавилона
.../1001/f8/ac9d6f68f8d1.jpg Про шифер, окна и двери...-микробиологическими композициями в компост.Пчёлы: Если собираемся питаться не...злаками и кукурузой- нужны пчёлы. Диких здесь мало. Опылять...кедрах Сибири". Ульи очень пчёлам неудобные для нормального развития ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7 3
    Николай 1 декабря 2020 в 14:56

    Молодцы и пчёлы и хозяин. Но меня в последние три года волнуют воробьи.По всей Росси их осталось 15% от прежних объёмов.До чего неприхотливая птаха и ту извели.И ни кому нет дела.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)