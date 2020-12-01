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...это русское слово значит “ушестерённые”.– Пчёлы, как и китайцы, занимаются ...пытались объяснить слепому, немому Гордону про знаменитую китайскую книгу перемен, ...истории, анекдоты”. Вспомним, какие сказки про коммунизм рассказывал нам Никита Хрущёв...
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Создавая человека, не заботься о знаниях — что толку, если он станет ходячей энциклопедией, — поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать всё воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен только такой разговор.
Молодцы и пчёлы и хозяин. Но меня в последние три года волнуют воробьи.По всей Росси их осталось 15% от прежних объёмов.До чего неприхотливая птаха и ту извели.И ни кому нет дела.