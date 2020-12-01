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...даже более) лет. А зачем выдумывать что-то новое, ... «Эхо Москвы», если власти понадобится, будут освещать то, что ... является обезличивание. Чтобы создать плохое отношение к человеку, достаточно...Хрущев — Сталина и т.д. Горбачев, Ельцин, Путин — все втаптывали...
Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живёшь на степном берегу у моря?