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Демпартия США засела в окружении Путина

11:02. 1 декабря 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
В России работают над законами, которые должны ограничить влияние иностранных агентов на российские общество и политику. Параллельно правительство Михаила Мишустина постепенно ограничивает влияние российских "системных либералов" на дела. Всё, что можно сказать по этому поводу: идёт движение в правильном направлении, но хорошо бы ему идти быстрее.

Иностранных агентов выводят на свет

18 ноября в Государственную думу был внесён законопроект о возможности признания иностранными агентами физических лиц. До этого иноагентами могли признавать только финансируемые с Запада общественные организации.

В законопроекте, в частности, вводится понятие "иностранного агента" для зарегистрированных кандидатов на выборах, в своей работе получающих финансирование из-за рубежа.

Россия постепенно освобождается от паразитов во власти

Накануне в Совете Федерации обсудили целый пакет перспективных законодательных новаций, касающихся иностранных агентов. Эти обсуждения вызвали буквально ужас и ажитацию среди либеральных общественных и политических деятелей в России и за рубежом. Крики о попрании демократии стоят до небес.

Что же случилось?


Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России (цитирую по Telegram-каналу политолога Татьяны Становой) предложила признавать иностранными агентами:

– физические лица, занимающиеся общественно-политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа. Им также запретят занимать должности в органах государственной власти.

– людей, которые собирают сведения о военно-технической деятельности России. Такая деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, "то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получением любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

– кандидатов на выборах, аффилированных с лицом, выполняющим функции иностранного агента (это явно заточено на Навального, которого сразу можно признавать иностранным агентом, но также, что крайне важно, против всех тех, кого можно признать "аффилированными" с ним).

Также предлагается:

– ввести уголовное наказание для иноагентов, привлечённых ранее к административной ответственности.

– одобрить закон о запрете на проведение "публичных мероприятий" за иностранные деньги.

– увольнять учителей, которые используют школы, колледжи и университеты "для разжигания розни и иных действий, противоречащих Конституции РФ".

Либеральный политолог Татьяна Становая, оппонируя сенаторам, пишет, что происходящее – это "попытка значительно расширить понятие "иностранного влияния"… Почему бы просто не написать: признать "иностранным агентом" любое лицо, критикующее власти и прибегающее к аргументации, идеологически близкой к западному либерализму?

Парадоксальным образом, с такой критикой патриоты могут только согласиться: в самом деле, надо так и написать. Любой "либерал" в России – это именно иностранный агент. Это фактически так, он сам о себе так думает, и мы о нём так думаем. Так что плохого в том, чтобы говорить правду?

Россия постепенно освобождается от паразитов во власти

Тем более справедливо было бы запретить проведение публичных мероприятий на иностранные деньги. Сколько "семинаров" до сих пор проводится в России на средства западных фондов? А сколько из них могут быть хотя бы с какой-то точки зрения признаны патриотическими и направленными не на разложение российского общества и государства, а на их поддержку? Вывод очевиден.

Законодательные инициативы, о которых идёт речь выше, направлены прежде всего на то, чтобы затруднить работу поддерживаемой Западом несистемной оппозиции, в том числе на скорых выборах в Государственную думу.

Однако на Запад смотрят отнюдь не только публицисты, работающие на деньги разнообразных западных фондов, сотрудники Михаила Ходорковского или прихлебатели Алексея Навального. В российской политике уже очень давно укоренился термин "системные либералы", относящийся к группе очень высокопоставленных чиновников, оказывающих значительное, а иногда и решающее влияние на экономику и политику страны.

Сейчас их позиция довольно явно отличается от позиций президента и от патриотической позиции. В частности, они очень радуются вероятной победе на выборах в США представителя Демократической партии Джо Байдена – может быть, из-за общности взглядов с "демократами" на мировую экономику и политику, в том числе и на Россию, а может быть, и из-за устоявшихся деловых связей с демократической партией и её истеблишментом.

Разумеется, большинство из них умеет в публичном пространстве вести себя абсолютно корректно, хотя иногда радость от победы своих "в сверкающем граде на холме" трудно сдерживать.

Клуб либералов – друзей Байдена

Приведу только один пример. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов пишет у себя в Facebook о выборах в США: "Байден выиграл. США, Мир – back on track цивилизации, варварство не победило". В одном из следующих постов бизнес-омбудсмен, высокопоставленный сотрудник администрации президента России уточняет свою позицию:

Возвращение к цивилизации – это вообще с чего и почему?… Мировая экономика меняет конфигурацию. Безусловное доминирование стало невозможно. И сейчас все ищут место в этой конфигурации. И Америка в том числе. А вот чего ищем мы, не совсем понятно. И ищем ли вообще. Или опять укрепляем структуру "бензоколонки" с логикой "на наш век хватит". Хотя в этой трансформации может и не хватить.

Россия постепенно освобождается от паразитов во власти

Борис Титов

Борис Титов, таким образом, легко соглашается с уподоблением России или, по крайней мере, российской экономики той самой "бензоколонке". Ничего страшного, имеет полное право – просто, оценивая его высказывания на другие темы, об этом следует помнить.

Следует также помнить, что Борис Титов ни в коем случае не может считаться самым влиятельным или даже самым известным из системных либералов. Главными "сислибами" в руководстве страны по-прежнему считаются председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин (в своё время признанный лучшим министром финансов года журналом Emerging Markets), нынешний министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Их позиция в правительстве России состоит (предельно упрощённо) в том, чтобы сдерживать государственные инвестиции в экономику, следуя догмам монетаризма – то есть делать то, что правильно с точки зрения "западных партнёров". Масштабные инвестиции в экономику – это позиция премьера Михаила Мишустина и его заместителя Андрея Белоусова, выраженная в "белоусовском" плане восстановления экономики страны.

Экономические споры в правительстве России – возможно, лишь надводная часть айсберга. Политологи и эксперты по российской политике указывают, что руководство страны до сих пор находится под серьёзным влиянием так называемой "семьи" – крупных деятелей экономики и политики, связанных с семьёй покойного первого президента России Бориса Ельцина.

Именно этим людям, прежде всего бывшему руководителю администрации президента Александру Волошину, приписывают и развитые связи с Демократической партией США.

Более того, сразу после того, как из Америки стали поступать сведения о вероятной победе Джо Байдена на президентских выборах, целый ряд сетевых СМИ и Telegram-каналов начали публиковать характерную аналитику: теперь, когда Америкой правят демократы, услуги системных либералов по переговорам с ними будут востребованы, Путину придётся к ним обратиться.

Однако на практике, видимо, начался совсем другой процесс – ограничения влияния "системных либералов" на дела.

Мягкое подбрюшье "сислибов"

Деятельность "системных либералов" связывают с многочисленными фондами и институтами развития, существующими за счёт бюджетных средств. В начале ноября правительству предложили провести масштабную ревизию всевозможных госкорпораций, фондов и институтов развития, существующих за счёт бюджетных средств.

Письмо на имя председателя правительства подписал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор Кутепов отмечает, что давно мониторит ситуацию с этими фондами и видит множество причин для масштабной ревизии: "Результаты мониторинга уже указывают на необходимость проведения ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание" (цитирую ТАСС).

Сейчас в России существует более 30 институтов развития. Во многих из них зарплаты топ-менеджеров, которые выплачиваются из бюджета, являются основной статьёй финансирования. Например, гендиректор НКО "Фонд развития моногородов" получает по миллиону рублей в месяц, тогда как отдельные моногорода в России имеют меньший бюджет.

Но это, разумеется, мелочи по сравнению с финансовыми показателями знаменитой государственной компании "Роснано" под управлением суперлиберала Анатолия Чубайса: у "Роснано" есть активы на 150 млрд рублей, капитал в размере 54 млрд рублей и убытки на сумму более 58 млрд рублей.

Если Михаил Мишустин пойдёт по пути масштабной ревизии "институтов развития", это будет означать, что он решился на конфронтацию с системными либералами. Самое уязвимое место людей у власти – это ведь деньги.


Андрей Перла


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Источник.
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Метки: Америка, байден, белоусов, демократы, ельцин, либералы, мишустин, нко, Путин, Россия, США, финансовый, Чубайс, экономика

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5330353.html

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