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Change-5 прилунился

20:11. 1 декабря 2020 82 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Китайский аппарат Change-5 успешно совершил посадку на Луне.
После забора грунта, который начнется завтра, собранные образцы должны вернуться на Землю.
Если все у китайцев пойдет как надо, это станет первой успешной миссией такого рода за последние 44 года. Шутки шутками, с 1976-го года с Луны грунт не возили.


Район приземления Change-5 находится не так уж далеко от места посадки советского "Лунохода-1", который побывал на Луне в 1970-м году.


Видео посадки лунного модуля.


Район приземления.






Основные этапы китайской программы изучения Луны.

Между тем, в Пуэрто-Рико разрушился крупнейший американской радиотелескоп расположенный в Аресибо. Подвесная обсерватория рухнула самостоятельно, хотя в 2021-м году планировался управляемый демонтаж аварийного объекта, так как в середине ноября после двух обрывов тросов, было принято решение о нецелесообразности дальнейшего ремонта. В итоге, 57-летний путь радиотелескопа в Аресибо завершился 1 декабря 2020-го года. Оставшиеся крепления не выдержали и 900-тонная конструкция рухнула вниз.








Метки: Видео, Китай, кнр, космос, луна, технологии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6369534.html

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