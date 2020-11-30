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Всё-таки советское медицинское образование – это сила и мощь!

08:11. 30 ноября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В этом блоге нечастно можно встретить заголовки с сильным эмоциональным накалом. Однако внимательно прослушанное выступление грамотного советского врача, практикующего и сегодня, вызывает как раз такую реакцию. Эмоционально-шоковую.

Как от чёткой логики выступающей, чьи выводы подтверждаются и в других источниках (напр., о неуживчивости вируса гриппа в соседстве с коронавирусом), так и от объяснения того, почему не надо сбивать температуру или разжижать кровь.


Советский врач о вирусах, бактериях и коронавирусе





И почему таки коронАвирус. Ниже – скан из советского учебника вирусологии 1985 года.






Метки: вирус, здоровье, логика, медицина, образование, советский, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5328737.html

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