Всё-таки советское медицинское образование – это сила и мощь!
08:11. 30 ноября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом блоге нечастно можно встретить заголовки с сильным эмоциональным накалом. Однако внимательно прослушанное выступление грамотного советского врача, практикующего и сегодня, вызывает как раз такую реакцию. Эмоционально-шоковую.
Как от чёткой логики выступающей, чьи выводы подтверждаются и в других источниках (напр., о неуживчивости вируса гриппа в соседстве с коронавирусом), так и от объяснения того, почему не надо сбивать температуру или разжижать кровь.
Советский врач о вирусах, бактериях и коронавирусе
И почему таки коронАвирус. Ниже – скан из советского учебника вирусологии 1985 года.
Как от чёткой логики выступающей, чьи выводы подтверждаются и в других источниках (напр., о неуживчивости вируса гриппа в соседстве с коронавирусом), так и от объяснения того, почему не надо сбивать температуру или разжижать кровь.
Советский врач о вирусах, бактериях и коронавирусе
И почему таки коронАвирус. Ниже – скан из советского учебника вирусологии 1985 года.