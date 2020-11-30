Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Скрытые планы Китая и страшный сон Запада. Николай Вавилов

21:53. 30 ноября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bG7y2K5GxOA

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира
...сотрудничестве, которое имеет свои скрытые «протоколы Молотова – Риббентропа... условиях КНДР. Таков план глобализма.– Вы утверждаете,...фронтом Россия развернута на запад. Так было всегда:...Китаем в Орду. Западники же нам говорят, что это ужасно. Это страшный сон...
Скрытые планы Китая и страшный сон Запада. Николай Вавилов
Синий Павлин - как англичане планировали взорвать Германию
... как Эттли смог скрыть стоимость бомбы от...востока и капиталистического запада, над Европой ...Народно-освободительной армии Китая и ополчения — ...советских танковых армий (страшный сон Пентагона в то... советским руководством планах по закладке диверсионных...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...крысы. Существует много скрытых изменений в поведении... бодрствование, обычный сон и сон со сновидениями. ... уводит на второй план способности к интуитивному ...о разумности дельфинов, китов и обезьян, я... что на Западе человека окружает страшная нервозность и ...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...управляемый сон. А этот сон явно... О! Лиза! Это скрытая от глаз пользователя реклама...нельзя было назвать страшным. Большие умные...Кстати, учёные Китая сейчас усердно ... дегенеративную культуру Запада, распространяют зарубежные...домике, строили планы и совещались....
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012
...Воистину – сон разума рождает чудовищ. Запад в его... не выдержала страшного напряжения и ... в коварных планах поставок русской пехоте... например, генконсульства Китая автоматически отменяет суверенитет....Ткач Показать/Скрыть описание Растущая энергетическая...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)