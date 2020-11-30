Люди, которые не изучают историю, обречены её повторять.

Люди, которые изучают историю, обречены беспомощно наблюдать, как её повторяют другие.

Люди, которые выдумывают фальшивую историю делают это только для разжигания ненависти и начала войн.

Современное общество тоннами хавает миражи. Иллюзии являются инструментом осуществления господства. А производство надежд становится ведущей отраслью экономики. Продажа морока – выгодный бизнес. Красиво упакованный обман мешает человеку мыслить. И оценивать спиралеобразную историю.

Так вот, не говорите камрады, что эти сентенции древних украинских мыслителей - грубая клевета на людей, отрыв от масс и предательство демократического выбора Украины.

Вынесенные в заголовок события не вызывают горячей симпатии со стороны трудящихся масс и огромной прослойки активистов, так как имеют большое число критиков с двух-трёх сторон.

Массам всё равно, они гроши считают от тарифов до пенсии, а активисты, судя по телодвижениям таза, то ли бабла не получили, то ли указаний от хозяев.

Ну, а нас, в нашем собеседовании, сначала про герб, где не будем доходить до форменного мракобесия и критиковать святое. Тем более художники свято выполнили указания авторов Конституции Украины.

Статья 20!

«Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)».

Кто против? То-то же!

Но! Согласно той же Конституции Украина внеблоковое государство!

А на гербах НЕЙТРАЛЬНЫХ или внеблоковых стран НЕТ оружия! Да и остальные страны как-то совсем неохотно обвешивают свои гербы изобретениями для смертоубийства.

В Финляндии правда, на гербе есть лев, или рысь, с серебряным мечом и сарацинская сабля. Но там жаркие споры идут за это, куда там украинскому гербу.

Нейтральная Австрия имеет на своём гербе СЕРП И МОЛОТ, символы труда и миролюбия.

А что в Украине?

Мужчина в тунике держит малайский крис, казак в ослепительных, революционных штанах в сабле и с мушкетом... А где символы труда и интеллекта жителей Украины? Где ваджра аграриев? Где чхатра дружбы множества наций и народностей проживающих в Украине? Где преемственность героических трудовых и военных подвигов жителей Украины?

Ну, со скандинавами проживающими в Украине понятно. Лев это их символ, им приятно. А остальные около 140 народностей?

И при чём в гербе калина?

И почему трансгендер в носочках и лев с педикюром стоят ногами на украинском флаге?

Но, правда, крест спецслужбы на груди платья отбивает охоту задавать вопросы, поэтому...

Не сочтите перечисленные задачи самой отчаянной критикой воинственной фантазии товарищей-панов, утвердивших герб, и не имеющих при этом никаких задних мыслей и расчетов.

Просто завертелось в стране. Война, выборы, реформы, демократия, евровыбор, западные партнёры и их помощь в трактовании Конституции.

И всё это на голову народа Украины. Где на 11 миллионов пенсионеров имеется: 10 миллионов горластых активистов-волонтеров, ни дня нигде не работавших, миллион чиновников-миллионеров, около миллиона депутатов, миллион участников АТО, миллион силовиков. Остальное дети.

Извините, ошибка, миллион двести тысяч чиновников написали электронную декларацию. И цветут себе, эти бездельники как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.

И поэтому, плавно так, ко второму пункту нашего доклада. Разглядывая и заценивая склад оружия на гербе мирной Украины. И казака, имеющего неоднозначную репутацию и ареал обитания в мире.

Война!

Любая война имеет свою цель!

Раньше, в эпоху можно сказать недемократическую, войны велись с одной целью: ограбить, завоевать земли, загнать в рабство народ, и грабить этот народ и страну до полного изничтожения. Ах, говорите, сейчас то же самое?

Но это есть злобное измышление. Зачем кому-то земли? Зачем заводы? На них ведь работать придется. Землю обрабатывать надо? А кто-ж дурной работать? Активисты скачут, чиновники скрипят перьями, пенсионеры живыми в гробу лежат.

Но, по уверению политиков война в Украине освободительная! В смысле АТО, в смысле ООС.

Освободить хотят исконно украинские земли.

И вот вопрос - зачем политики призывают воевать за освобождение Крыма и Донбасса? Вернуть земли! Да!

Но без людей.

Об этом заявляют почти ВСЕ политики-чиновники Украины. Начиная с "расстрелять всех там с атомного пистолета" до "Крым и Донбасс вернём безлюдным".

Некоторые вожди майдана предлагают более мягкие расценки: концлагеря, колючую проволку, лоботомию, децимацию, урановые рудники и прочие демократические кунсштюки

Такое впечатление, что дорвавшиеся до корыта власти господа украинцы моментально становятся йододефицитными дебилами.

Происходит крушение всевозможных философских систем, так как все, без исключения, пришедшие во власть паны имеют одну цель -ДЕНЬГИ!

И ради денег продали шельф Чёрного моря румынам, Крым Путину, Донбасс Кремлю и Путину!

И поэтому как назвать ВСЕХ пришедших во власть особей кроме как врагами Украины?

Война это тяжелейшее государственное решение! А что сделали дуремары у власти? Отменили русский язык, и как следствие потеряли Крым и Донбасс.

Развалили дауны страну. Почему дауны? Ну хорошо, дегенераты...

Закон о единственном государственном языке дебилы Рады приняли, разорвав Украину, рассорив её граждан. Как их по-другому назвать? Эти люди без образования, ни дня не работавшие на реальной работе, с базаров, майданов, с грантов, полезли в депутаты, министры, и чиновники.

А что эти идиоты у власти могут сделать для страны, если они тупорылые и в их ослиных мозгах могут созреть только крайне примитивные идеи, типа языка, веры, дидухов, вышиванок, снопов и прочего средневековья. Это кодло пришло за деньгами! И всё!

И им плевать, что ВЕСЬ мир смеется над гербом.

Они приняли также простое решение - война до победного конца. Что такое война эти хари во власти не знают и не понимают, ведь не они и их детки на передовой в окопах сидят.

А насчёт войны до победного конца, то для понимания формирования НЕПОБЕДИМОГО народа нужно сначала определить его, как сейчас модно говорить, национальную идею.

Но всё это есть теоретическое размышление, а то, что мы видим в жизни, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни:

-нет никакой цивилизационной украинской национальной идеи.

А единственная идея - противопоставление себя всему русскому - это лишь иллюзия, мираж, и инструмент демократических националистов для управления массами народа.

До 1917 года вопрос национальностей вообще не стоял, были сословия, в том числе и казаки, изображенные фундаторами земли Украинской. Различие было только в вере!

Но для проекта украинского пещерного национализма первичным стал именно вопрос контроля территории, невзирая на общие христианские корни большинства жителей Украины.

Изначальные мотивы всех националистически озабоченных вурдалаков у власти - деньги! Сначала молотили бабло на распродаже Украине, сейчас на войне, а впереди освобождение Крыма и Донбасса для продажи.

И заметьте, те паны, которые привели Украину к текущей, сравнимой с ядерной, катастрофе и не думают сдаваться и менять свою риторику. И выбить их с этих прочно занятых позиций довольно затруднительно и даже почти что невозможно.

Поэтому имеем герб, войну и иллюзию истории.

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