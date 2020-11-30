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Огненный «Лотос»: кадры испытаний новой десантной самоходки

21:55. 30 ноября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cWLgDiCNcLU

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Огненный «Лотос»: кадры испытаний новой десантной самоходки
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