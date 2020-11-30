Соединенные Штаты готовы пойти на крайние меры, чтобы помешать достроить «Северный поток-2». Об этом в эфире НСН заявил член комитета ТЭК Рустам Танкаев.

По словам Танкаева Америка не готова потерять все возможности, которые она получит в случае продажи собственного сниженного природного газа. В связи с этим США будет сопротивляться до последнего, вплоть до военной конфронтации. По крайней мере позиция Трампа в данном вопросе принципиальная.

Еще не известно, какие действия предпримет Джо Баден в отношении «Северного потока-2». Впрочем, вряд ли следующая администрация американского президента будет дружелюбна к России. Однако Танкаев уверен есть принципиальная разница между позицией политика и бизнесмена.

«В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И Трамп много наломал дров за время своего правления», — считает эксперт.

Танкаев отметил, что с технической точки зрения достроить «СП-2» можно будет уже ближайшие месяцы. Вот только это может усугубить, и без того сложные, отношения между Россией и США. Кроме того, в данной ситуации может пострадать Европа, в связи с санкционными штрафами по отношению к компаниям, предоставляющие услуги прокладывающим газопровод судам. Все мы знаем излюбленный метод США, к которому она прибегает по поводу и без.

Напомним, газопровод «СП-2» пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Американское правительство выступает против, так как намерено продавать Европе свой газ, по этой причине Вашингтон предпринимает различные попытки, чтобы сорвать постройку «Северного потока-2».