Детская работорговля. 18+
21:54. 30 ноября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться, смысл в неостывающих стремлениях, пути и переменах. Путь побеждённого, что копит силы под сапогом победителя, удачливее, чем у хозяина, который потребляет припас вчерашней победы и близится к смерти.